忠恕道院孝悌楷模表揚 鄭文燦：盼社會變得更溫馨祥和

2019-05-19 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



龜山基礎忠恕道院今日舉辦108年「孝悌楷模表揚暨孝親繪畫頒獎典禮」，由桃園市長鄭文燦親自表揚，鄭文燦表示，基礎忠恕道院除了傳道，也做了很多社會公益，尤其兩年不但捐贈復康巴士給市府，還捐贈物資幫助龜山弱勢家庭；而且每年母親節前後表揚孝悌楷模，舉辦孝親繪畫競賽，盼透過傳遞孝悌價值，讓家長及孩子追求更好的家庭生活，從好的親情互動開始，讓台灣社會變得更溫馨祥和。

桃園市長鄭文燦表示，基礎忠恕道院今年遴選出59位孝悌楷模，每位得主都有許多值得學習的地方。他觀察到，「孝悌」要落實在每個層面非常不容易，許多年輕人對男朋友或女朋友態度百依百順，說話輕聲細語，但對自己父母卻動輒大小聲，因為知道父母永遠都會寬容、體諒自己的孩子。他強調，無論現代社會溝通方式如何改變，唯一不變的是家人的親情，尤其對父母，更應該要和顏悅色，才能讓家庭互動更溫暖。

基礎忠恕道院領導點傳師蔡士良說，忠恕道院於99年成立社福處，用慈悲心來服務社會，同時配合桃園市府推動「愛與祥和社會計畫」，照顧弱勢，濟貧、賑災、敬老、慈幼。更提倡力行孝道、實踐孝悌、友愛手足，讓家庭及社會都能更加安定和和諧。

蔡士良說，「孝」並非只對父母敬養，也是對自己德性、智能的修養，和對國家、社會的盡責，也都是孝的表現。重視倫理道德，行仁道於天下，必先行「孝悌」以事父母兄長。他感恩孝悌楷模獲獎同學分享世間最大的幸福，展現世間最自然的回報，散播世間最可貴的溫情。