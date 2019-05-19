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影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06聯合報 記者范榮達╱即時報導

模里西斯中華日報1932年8月11日創刊，1954年4月請蔣中正題字「中華日報」，2017年1月31日停刊，見證近85年歷史，客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，她睹物思人，眼眶泛紅。

客委會客家文化發展中心台灣客家文化館今天館慶，舉行26名捐贈文物者感謝儀式，並辦理「看見客家蒐藏」文物展覽，客發中心主任何金樑形容這些都是客家个寶藏，台灣客家文化館蒐藏逾1萬3000件，希望民眾踴躍捐贈，更多文物採集及保存，促使客家資源及文化永續保存。

其中，模里西斯當地華僑約8成是客家族群，報導客家相關事務，也見證歷史，侯明明特別跨海來台灣捐出中華日報；老家在苗栗縣西湖鄉的劉裕祥捐出飯甑、蒸籠、四方桌、長板凳等120件早期客家農村生活器具；頭份市民張松光則捐出早年美拍撇步筆記本（處方集），他並認為「好東西要大家分享」。

此外，1970年代苗栗縣大湖養蠶人家自製的蠶絲洋裝，1930年民間陪嫁之「桌上型縫紉機」，1970年代的「超8毫米底片有聲電影機」，已故客家作曲家涂敏恆的手稿等，精彩又讓人感動，值得一提苗栗縣長徐耀昌也接受感謝，縣府捐贈2010年拆除高鐵苗栗特定區內彭朝和公祠的物件，包括石階踏步、柱珠、雀替、插角花等。

客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，她睹物思人...
客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，她睹物思人，眼眶泛紅。記者范榮達／攝影
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「客家本色」作曲家涂敏恆的手稿，台灣客家文化館也有蒐藏。記者范榮達／攝影
「客家本色」作曲家涂敏恆的手稿，台灣客家文化館也有蒐藏。記者范榮達／攝影
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客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，吸引駐足觀...
客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，吸引駐足觀賞。記者范榮達／攝影
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客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，吸引了目光...
客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，吸引了目光。記者范榮達／攝影
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老家在苗栗縣西湖鄉的劉裕祥捐出飯甑、蒸籠、四方桌、長板凳等120件早期客家農村生...
老家在苗栗縣西湖鄉的劉裕祥捐出飯甑、蒸籠、四方桌、長板凳等120件早期客家農村生活器具。記者范榮達／攝影
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客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，她睹物思人...
客委會海外諮詢委員、模里西斯華僑侯明明今天捐出已故父親侯俊創辦的報紙，她睹物思人，眼眶泛紅。記者范榮達／攝影
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老家在苗栗縣西湖鄉的劉裕祥捐出飯甑、蒸籠、四方桌、長板凳等120件早期客家農村生...
老家在苗栗縣西湖鄉的劉裕祥捐出飯甑、蒸籠、四方桌、長板凳等120件早期客家農村生活器具。記者范榮達／攝影
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文物客家文化苗栗縣

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