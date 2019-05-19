救生推展成為文化 台灣慧行連13年辦救生游泳賽

2019-05-19 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



慧行盃全國救生游泳錦標賽安排救生小天使操演「救生示範表演」，並與來賓合照。圖／台灣慧行志工救生游泳協會提供 分享 facebook

「慧行盃全國救生游泳錦標賽」1年比1年盛大，第13屆今天在苗栗縣竹南運動公園SPA游泳館舉辦，18隊、320人創紀錄，主辦單位認為「救生」具有普世價值與意義，「全民救生教育」也是主流趨勢，希望將救生推展成為一種文化扎根。

慧行盃全國救生游泳錦標賽由苗栗縣政府指導，台灣慧行志工救生游泳協會主辦，苗栗縣竹南鎮公所、苗栗縣中港溪游泳協會、竹南鎮立游泳館協辦，總統蔡英文致賀電：「至盼藉由此項賽事，深化寓教於樂理念，普及基礎自救新知，攜手為營造匡持協濟之理性社會而努力。」

18隊、320人參賽，其中10歲以下有12人，80歲以上8人，苗栗縣長徐耀昌、縣府消防局長徐新淵、縣議員張佳玲、竹南鎮長方進興等人到場為選手加油，慧行志工救生游泳協會理事長劉雪筠表示，第1年舉辦賽事時，為了招募選手，甚至必須贈送最大參賽團體機票招徠，經過12年努力，今年人數最多，並遍及各個年齡層。

協會堅持是希望將救生推展為一種文化，一旦成為文化，就是在觀念上、思想上獲得認同，且轉為具體行動，期待立委推動救生法案的立法，人人都能學救生、自利利人，而救生文化不只是水上救生，還包括對生命的珍惜與熱愛，成為一種社會的核心價值。