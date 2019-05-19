桃園兒美館多媒體互動展 即日起至6月30日展出

2019-05-19 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市兒童美術館即日起至6月30日舉辦「不一樣的一天 - 多媒體互動展」，館方運用互動裝置、光雕投影、體感遊戲、虛擬實境等多媒體互動遊戲，並融入拼貼的藝術技巧，讓孩童化身成勇於探索做夢的小小夢想家。兒童美術館長劉俊蘭表示，藉由多媒體科技的互動體驗，將展覽場域將帶給孩子與眾不同的一日體驗。

桃園市兒童美術館長劉俊蘭表示，「一天」對於每個人的意義不盡相同。一天，可能是某人一生的一期一會，可能是物理性的量詞，也可能是心中的雋永時刻。對小朋友而言，「一天」的意義可能與大人不同。相比於大人日復一日忙碌的生活，孩童的一天是新奇而充滿期待的，即便是平凡無奇的日常風景，透過孩童天真的想像力，無論是家中房間客廳或是學校教室、圖書館，都可能是他們最佳的夢想遊樂園。

兒童美術館表示，本次展覽運用互動裝置、光雕投影、體感遊戲、虛擬實境等多媒體互動遊戲，並融入拼貼的藝術技巧，讓孩童化身成勇於探索做夢的小小夢想家。透過科技，展覽場域將帶給孩子與眾不同的一日體驗。藉由多媒體裝置重新詮釋房間、浴室、飯廳、教室、操場、公園等情境，讓孩童在該情境中與大象、棕熊一起在操場玩跳繩、打排球，也能發揮創意，動手做早餐與拼貼遊戲，也能在科技公園中跳格子、玩沙堆，形成一場極富趣味與想像的一天。

館方提到，親子在踏入「不一樣的一天」展起，讓原本平凡的一天有了無限想像，並在多媒體藝術中發掘真實日常與自我的關係，激發對於生活美學的體驗。