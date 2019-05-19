怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗火車站鐵道一村廣場對面公廁，前面有樹林擋路。記者范榮達／攝影 分享 facebook

苗栗市地標火車站西站鐵路一村廣場鳳凰木花開正火紅，樹下鐵路一村今天還辦理「艸田西木」假日市集，甘姓遊客等人投訴，廣場對面公廁有樹林封路，並公告施工暫停開放，側邊小路甚至還有「請勿在此地大便」告示，怎麼有公廁不准方便？

公廁管理人員相當無奈，因前瞻基礎建設計畫「城鎮之心」工程，原計畫拆除鐵路一村廣場公廁另建，因此公廁停用，而且移植樹木種在廣場時，水管遭壓破，也無水可用，但還是有民眾跑到公廁邊小路大號，影響環境衛生，才會用施工圍籬擋住入口並貼告示，如果有民眾有需求，可以就近利用苗栗火車站西站公廁。

甘姓遊客等人說，鐵路一村及毗鄰苗栗鐵道文物展示館吸引遊客，有上廁所需求，現在公廁前竟然有樹林擋路，側邊小路有圍籬，好好的一座公廁卻不能使用，感覺很突兀。

苗栗火車站「城鎮之心」工程今年2月20日開工，東站部分將拆除舊台鐵苗栗車站鐘樓，改為融合跨站外觀建築，改建景觀圓環，設人行道等，西站鐵道文物館、鐵路一村整合鐵道藝術公園，並沿鐵路打造人行、自行車綠廊，串連貓裏山功維敘隧道。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說，行政院長蘇貞昌4月20日視察苗栗火車站城鎮之心計畫，因另有想法，西站鐵道藝術公園部分暫停施工，等待客委會規畫，現場何時會再有公廁可以使用仍是未知數？