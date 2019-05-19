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台灣心義工團花2周重建新家 授鑰匙給火災災戶

2019-05-19 12:23聯合報 記者張弘昌╱即時報導

台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，今天舉行授鑰儀式...
台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，今天舉行授鑰儀式。圖／復興區公所提供
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桃園市復興區高義里劉姓民宅，今年3月發生火災，屋主劉一治身亡及住家燒毀，經復興區區長游正英等視臨關切賑災。台灣心義工團理事長尤瑞豐等，發起受災戶原址重建，花2周時間完成屋舍，今天舉行授鑰儀式，區長游正英親臨並代表家屬，感謝各界的熱心協助。

今年3月20日晚間8點時，高義里發生火災致房屋全燒毀，屋主劉一治先生不幸往生。期間經桃園市政府原住民行政局、復興區公所區長游正英、市議員陳瑛、簡志偉、陳榮基，代表會主席林玉花、副主席李榮新、代表張蒼豪、姜清國、林振德，及高義里里長黃恒貴等親臨關切，桃園市各界社團也熱心捐助救助民生物資。

為協助受災戶重建家園，鑫弘營造公司負責災害原址拆除及廢棄物清運工作，並由台灣心義工團肩負起受災戶原址重建的責任，在短短2週的假期，義務完成屋舍重建。

台灣心義工團來自各界的善心人士，自動自發到坦協助，犧牲假日休息時間，動員60到80位義工參與重建，工作效率快速、品質管制完善，能趕在颱風雨季前完成屋舍重建工程，讓受災戶及居民心存感激。

今天上午台灣心義工團理事長尤瑞豐，將新建房舍鑰匙交由劉一治先生遺孀，授鑰儀式在高義蘭長老教會的唱詩及巫長老祈禱中完成，象徵劉宅在復興區高義里原址重生，有了新的生命。

復興區長游正英在授鑰儀式中，也頒贈感謝狀給台灣心義工團、鑫弘營造公司、桃園市藍天志工團關懷協會、拉拉山獅子會300G2區、桃園市中餐服務人員職業工會、恩愛農場、嶺鎮民宿等團體，謝謝善心團體對受災戶物資捐助及捐款善舉。

台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，今天舉行授鑰儀式...
台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，今天舉行授鑰儀式。圖／復興區公所提供
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台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，復興區區長游正英...
台灣心義工團動員義工群，到桃園復興高義里協助火災受災戶重建家園，復興區區長游正英（前排右）在授鑰儀式中，頒發感謝狀。圖／復興區公所提供
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