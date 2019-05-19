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新竹泰雅女戰神、生命鬥士獲2019總統教育獎

2019-05-19 12:22聯合報 記者張雅婷╱即時報導

北門國小學生華品禎（左一）獲2019總統教育獎。圖／教育處提供
北門國小學生華品禎（左一）獲2019總統教育獎。圖／教育處提供
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新竹市富禮國中學生陳馨即使家境困境，也不向命運低頭，積極克服逆境在拳擊運動展現才能；北門國小學生華品禎不因身體殘疾，仍樂觀面對人生，以毅力和努力認真學習，表現比其他學生出色亮眼，二人雙雙獲選2019總統教育獎。

總統教育獎的目的是鼓勵「能以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，具表率作用」的學生，每年所選出的學生，均由總統親自授獎，並頒發大專組每名25萬元、高中職組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎學金，是一大殊榮。

擁有「泰雅女戰神」稱號的陳馨來自單親家庭，擁有原住民樂觀開朗、熱心助人的個性，七年級時受到學習拳擊哥哥的影響，及教練林壯蔭啟蒙，開啟拳擊舞台，獨立扶養三個孩子的母親面對家境清寒，仍全力支持與培養兩個孩子學習拳擊；教練林壯蔭也如家人般照顧及教導，讓陳馨與母親不必為了比賽及移地訓練費用而憂愁，可以無後顧之憂專心練習。

陳馨也因此不輕言放棄，並自我期許能夠越挫越勇、屢獲佳績，國中畢業前還榮獲「107全國中等學校運動會獲得國女第五量級拳擊第一名」佳績。

北門國小學生華品禎罹患先天關節攣縮症造成身上多處關節無法彎曲，就連簡單的蹲下、彎腰撿東西等動作，對他來說卻是困難重重，有時甚至會痛到在地上打滾；另伴隨著先天弱視與軟骨病變，導致視力模糊、聽力退化情況日漸加劇，這些多重的障礙深深影響華品禎的學習與生活。

即使華品禎深受疾病限制，但在師長眼中，是個樂觀積極、品德優良且熱心助人的孩子，除了能正向思考、努力進取及帶動班上同學友善與尊重的風氣的學生，在校人緣極好，還擔任特教同學的陪伴小天使，他說，「無畏身體如受桎梏，障礙是生命美好的禮物，逆境是為了成就不凡的自己」，因為體會身體不便的痛楚，感謝曾經幫助自己的人，更深知伸出援手所獲得的溫暖與感動，「化礙為愛」華品禎有著不受逆境拘束的靈魂，努力活出屬於自己的精彩人生。

新竹市富禮國中學生陳馨（右一）獲2019總統教育獎。圖／教育處提供
新竹市富禮國中學生陳馨（右一）獲2019總統教育獎。圖／教育處提供
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