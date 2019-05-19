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桃園16萬盞高壓鈉燈 將更換為智能LED

2019-05-19 11:21聯合報 記者林育瑩╱即時報導

全桃園16萬盞路燈換裝計畫預估今年底到明年汰換完成，估計每年可省下1.6億的電費...
全桃園16萬盞路燈換裝計畫預估今年底到明年汰換完成，估計每年可省下1.6億的電費，還能減輕人力維護負擔。圖／桃園市工務局提供
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桃園16萬盞路燈即將在今年下旬換裝為「智能路燈」，桃園市工務局表示，16萬盞路燈換裝計畫預估今年底到明年初汰換完成，估計每年可省下1.6億的電費，還能減輕人力維護負擔，而原先已在青埔特區試辦約600盞的科技化多元監測系統的「智慧路燈」，預計再推出1200盞，讓路燈照明服務，不但兼具品質與效率，更展現智慧化成果。

「智慧路燈」及「智能路燈」要如何判別，養工處副總工程司藍士堯表示，它們同樣都是節能LED燈，不過「智能路燈」有智能控制模組，有調光、能耗監測、故障回報、定時開關等功能，「智慧路燈」就更加齊全了，除了具備智能路燈功能外，還擁有環境品質偵測、人車流偵測、網路熱點佈設，人潮較多的地方，路燈可以結合電子看板，宣傳在地觀光、防災與安全等數位資訊，提供民眾閱覽各項偵測資訊。

桃園市工務局表示，目前全桃園16萬盞路燈電費每年高達2.21億，若今年到明年將16萬盞高壓鈉燈全數汰換為「智能路燈」，預估每年節省1.6億元電費，不但降低能源使用，節省市庫預算，而智能控制模組，還能遠端開關、調光及偵測路燈狀態，包括耗電功率監控及故障自動回報，若有狀況，系統馬上通報派員前往維修，提升路燈服務品質及維護管理效率。

養工處表示，這16萬盞路燈當中，有2萬盞是既有LED路燈，另2萬盞是105年推動的「桃園市水銀路燈落日計畫」，已為觀音、新屋、大溪、復興、八德、大園完成汰換為LED路燈，每年為市庫節省3300多萬元電費，至於今年因應更換為「智能路燈」，現有的LED路燈是否得拆掉重組，養工處表示，LED路燈只要加掛智能控制組，不影響原有的路燈設置，而預算部分，將以節省的電費轉為汰換費用，可支應15年維運，讓市府原有的預算經費不用額外增加支出。

除此之外，桃園自106年起獲得中央補助，在青埔特區3平方公里試辦的「智慧路燈」計畫，截至今年3月已完成約600盞汰換，主要集中老街溪以南，A19站周邊，若再獲預算補助，老街溪以北，A17、A18站高鐵周邊，預計明年底將再完成1200盞高壓鈉燈汰換為智慧路燈，因智慧路燈發展，需整合跨局處需求、廠商整合技術進行創新研發，以及電路需做調整，佈建時間較傳統路燈長，不過若成效良好，日後將研議是否逐步推廣於全市重要路口。

全桃園16萬盞路燈換裝計畫預估今年底到明年汰換完成，估計每年可省下1.6億的電費...
全桃園16萬盞路燈換裝計畫預估今年底到明年汰換完成，估計每年可省下1.6億的電費，還能減輕人力維護負擔。記者林育瑩／攝影
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