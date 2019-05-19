正隆春風盃桌球錦標賽 參賽激增到200隊

2019-05-19 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



推展全民運動、提倡健康休閒活動，正隆公司昨在新竹縣明新科技大學辦理2019年「春風盃」桌球錦標賽。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

推展全民運動、提倡健康休閒活動，正隆公司昨天在新竹縣明新科技大學辦理2019年「春風盃」桌球錦標賽，共有200個隊伍、2千多位選手報名參加，盛況空前。

正隆副總經理張清標表示，為善盡企業社會責任，正隆積極支持體育賽事，每年持續舉辦全國性「春風盃桌球錦標賽」與「春風盃慢速壘球聯誼賽」，希望促進運動風氣，並藉此扎根基層，以培養出更多好手為台灣爭光，同時拋磚引玉，期望吸引更多國內企業能為我國體育發展盡一份心力。

正隆公司協理陳胤立指出，自2013年首度辦理「春風盃桌球錦標賽」以來，該賽事已成為桌球賽以及地方盛事，更是我國業餘桌球競賽年度指標賽事之一，每年都吸引全國好手共襄盛舉。主辦單位也就是生產春風家庭用紙的正隆公司竹北廠，每年都投入相當多的人力與資源規劃籌辦，參賽隊伍也因此從第一年的32支隊伍成長到今年的200隊，規模之大為歷年春風盃之最。

當天活動新竹縣縣長楊文科、立法委員林為洲、新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、竹北市市長何淦銘與明新科技大學董事長張紹鈞、校長林啟瑞也特別蒞臨指導，為選手們加油打氣。

本次比賽共分成公司組、社會組、壯年組、國小男生組和國小女生組等五個組別，最高獎金為12000元與春風家紙產品。適逢公司成立60年周年慶，正隆特別提供精美紀念品與餐盒致贈每位參賽人員，同時邀請員工和協力廠商組隊參加，以球會友，促進情誼。