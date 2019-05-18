桃市府實物銀行 面臨物資不足窘境

食物銀行可以按不同需求設法募集不同的物資。圖／內壢國中提供 分享 facebook

桃園市內壢國中推行校園食物銀行成效不俗，若想從點擴展到面、網，校方認為資源是否充足、能否有效運用人力是關鍵。桃園市政府現有20處安家實物銀行，面臨物資供不應求的窘境，部分高單價品項如尿布、奶粉，也盼穩定捐贈。

內壢國中指出，籌備食物銀行過程從摸索、困惑到成熟成長，陸續面臨設置地點選擇、教學時間不足，還有夜訪街友安全性、招募志工幫忙等問題，有時老師要利用假日幫忙送大件的物資到學生住處，需要調度人力，不是想像中那麼簡單。

校方說，食物銀行推行2年多來，穩定幫助真正有需求的學生家庭，也鼓勵學生擔任食物銀行志工，形成善的循環，但推行確實不易，過去雖也有他校觀摩，但都沒有真正落實。

市議員梁為超日前在議會總質詢時分享內壢國中校園版食物銀行的創舉，他說，這可真正關心到弱勢學生家庭物資不足的問題，填補社會局行政單位僵化的制度，也有分工效果，前提必須是校長、家長會、老師全力支持，校長、老師本身有繁重的行政或教學任務，要不是愛心驅使，一般人很難再撥出額外的時間做這些事。

教育局長高安邦認同內壢國中作法，此舉約需經費10萬元，若有其它學校願比照辦理，市府會補助設備費用。社會局長王安邦說，學校如有設置食物銀行意願，可協調納入市府安家實物銀行分行體系，方便民眾領取物資。