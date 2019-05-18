親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選前民調都指他會連任失敗 澳洲總理爆冷門勝選

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

2019桃園綠色消費樂購月熱烈舉行中，今明兩天（18日、19日）先後在大潤發中壢店、八德店舉行，市長鄭文燦今天在中壢店現場宣導綠色消費的好處與重要性，並抽出幸運民眾參加「綠色商品搬搬樂」，選用環保標章商品，身體力行愛地球。

鄭文燦表示，「桃園綠色消費樂購月」是年度大型綠色消費推廣活動，每年5月舉辦，與多家「綠色商店」共同推廣環保的理念，今年邁入第6年，每年都吸引約2萬人參與。環保局在人來人往的賣場內，宣導環保標章商品的好處，讓民眾更樂意響應綠色消費，今年除了限量商品特賣會及「環保商品搬搬樂」外，也結合環保署環保集點活動，歡迎大家用集點來愛護地球，還能得到優惠。

環保局長呂理德表示，「綠色消費」是指選購具有節能、省水或環保標章的商品，而環保標章代表具備「可回收、低汙染、省資源」的特色。一般商品若想取得環保標章，都必須經過相當嚴格的認證程序，綠色商品除了符合環保要求外，也具有良好的品質，建議大家選購。今年環保局辦理8場「桃園綠色消費樂購月」活動，估計民眾的消費額將達到80萬元，平均每場次可創造10萬元的綠色消費。

現場許多民眾表示，平時已經養成「綠色消費」的習慣，而到了每年5月，都會留意環保局的綠色消費樂購月，到賣場採購日常所需的環保商品，尤其希望能抽到「綠色商品搬搬樂」的機會。透過活動，許多人將綠色消費的習慣帶進家裡，讓全家人都開始使用環保商品，小孩子也早早認識了各種環保標章，平常出門更會主動帶環保袋、環保筷，真正落實綠色低碳生活。

今年的「桃園綠色消費樂購月」活動至5月26日，各周六下午1點到5點舉行，後續還有兩場次，分別是25日在愛買楊梅店，26日愛買桃園店，只要在活動當天到指定賣場，就有機會參加限量商品特賣會、環保商品搬搬樂活動，活動詳情請至「桃園低碳綠色城市網」（http://greencity.tydep.gov.tw）查詢。

桃園市長鄭文燦、議員彭俊豪、大潤發中壢店經理陳致寧等人都出席參加活動。

鄭文燦認真賣力推銷綠色商品，賣場民眾聽得入神。圖／桃園市環保局提供
鄭文燦認真賣力推銷綠色商品，賣場民眾聽得入神。圖／桃園市環保局提供
分享
鄭文燦為參加「環保商品搬搬樂」的消費者鳴笛起跑。圖／桃園市環保局提供
鄭文燦為參加「環保商品搬搬樂」的消費者鳴笛起跑。圖／桃園市環保局提供
分享
2019桃園綠色消費樂購月熱烈舉行中。圖／桃園市環保局提供
2019桃園綠色消費樂購月熱烈舉行中。圖／桃園市環保局提供
分享
消費者參加活動收穫多。圖／桃園市環保局提供
消費者參加活動收穫多。圖／桃園市環保局提供
分享

綠色消費鄭文燦

相關新聞

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

影╱疑因大雨淘空路基自來水管破裂 新豐鄉路面裂開冒水

2019-05-18 18:40

影╱新竹大雨成災 國軍派出140官兵協助清理環境

2019-05-18 17:37

落實吹哨者條款 鄭文燦：檢舉成案獎金提高到5成

2019-05-18 17:08

新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33

風禾公園遇豪雨「受災」 桃市府急封園修復

2019-05-18 16:27

影／生態防蚊診所開張 防蚊師進社區診斷孳生源開處方

2019-05-18 15:26

竹北納骨塔新建爭議 民眾質疑土石流、交通問題

2019-05-18 12:51

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

苗縣拚國內首例 通霄海水養殖專區擬開發漁電共生

2019-05-17 22:58

「不必再往竹市跑」 竹東爭設共融遊具

2019-05-17 22:56

看好航空城潛力 亞航將在專區內建飛機維修廠

2019-05-17 22:52

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

桃市11月起公車候車亭全面禁菸 違規最高罰1萬

2019-05-17 19:31

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

風禾公園遇豪雨「受災」 桃市府急封園修復

2019-05-18 16:27

暨大土石流學生受困 奧萬大路斷明天封園

2019-05-18 16:55

麥金路違規左轉安樂路 基隆每天告發20多件

2019-05-17 23:22

落實吹哨者條款 鄭文燦：檢舉成案獎金提高到5成

2019-05-18 17:08

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33

一次玩遍屏東27個博物館 518國際博物館日才有

2019-05-18 15:24

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

影╱疑因大雨淘空路基自來水管破裂 新豐鄉路面裂開冒水

2019-05-18 18:40

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27

下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰

2019-05-17 23:19

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

芒果行道樹開放「卡檨仔」 好吃的土芒果令人回味

2019-05-18 16:26

台中公幼公托拚倍增 4年要設180班

2019-05-18 15:31

影╱侯友宜也用念力？發功讓掌上無人機起飛

2019-05-18 12:47

影╱新竹大雨成災 國軍派出140官兵協助清理環境

2019-05-18 17:37

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

媽祖護會考 遶境經過考場將「肅靜」

2019-05-17 23:44

呂洞賓廟捐7輛救護車 消防局：柯P很重視到院前救護

2019-05-18 13:34

火車經過 87分貝噪音困擾2校

2019-05-17 23:39

美食新天地／烤肉飯．丼飯噴香 肉量驚人 食客爆滿

2019-05-18 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top