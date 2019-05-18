桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



2019桃園綠色消費樂購月熱烈舉行中，今明兩天（18日、19日）先後在大潤發中壢店、八德店舉行，市長鄭文燦今天在中壢店現場宣導綠色消費的好處與重要性，並抽出幸運民眾參加「綠色商品搬搬樂」，選用環保標章商品，身體力行愛地球。

鄭文燦表示，「桃園綠色消費樂購月」是年度大型綠色消費推廣活動，每年5月舉辦，與多家「綠色商店」共同推廣環保的理念，今年邁入第6年，每年都吸引約2萬人參與。環保局在人來人往的賣場內，宣導環保標章商品的好處，讓民眾更樂意響應綠色消費，今年除了限量商品特賣會及「環保商品搬搬樂」外，也結合環保署環保集點活動，歡迎大家用集點來愛護地球，還能得到優惠。

環保局長呂理德表示，「綠色消費」是指選購具有節能、省水或環保標章的商品，而環保標章代表具備「可回收、低汙染、省資源」的特色。一般商品若想取得環保標章，都必須經過相當嚴格的認證程序，綠色商品除了符合環保要求外，也具有良好的品質，建議大家選購。今年環保局辦理8場「桃園綠色消費樂購月」活動，估計民眾的消費額將達到80萬元，平均每場次可創造10萬元的綠色消費。

現場許多民眾表示，平時已經養成「綠色消費」的習慣，而到了每年5月，都會留意環保局的綠色消費樂購月，到賣場採購日常所需的環保商品，尤其希望能抽到「綠色商品搬搬樂」的機會。透過活動，許多人將綠色消費的習慣帶進家裡，讓全家人都開始使用環保商品，小孩子也早早認識了各種環保標章，平常出門更會主動帶環保袋、環保筷，真正落實綠色低碳生活。

今年的「桃園綠色消費樂購月」活動至5月26日，各周六下午1點到5點舉行，後續還有兩場次，分別是25日在愛買楊梅店，26日愛買桃園店，只要在活動當天到指定賣場，就有機會參加限量商品特賣會、環保商品搬搬樂活動，活動詳情請至「桃園低碳綠色城市網」（http://greencity.tydep.gov.tw）查詢。