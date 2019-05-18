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選前民調都指他會連任失敗 澳洲總理爆冷門勝選

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣通霄海水浴場委外經營不順，鎮公所決定今年6月起自行營運，鎮長陳漢志以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自己救」口號，今天號召全鎮各社區近600名環保志工到海水浴場進行環境大整頓，這裡曾是中部最負盛名的海水浴場，但已年餘沒整理，志工合力一上午就搞定全場環境，展現期盼家鄉知名遊樂據點「重生」的熱情，許多人直說「能參加好光榮」。

炎炎夏日即將來臨，正是逐浪戲水的好時節，但縣內通霄、崎頂南北兩大老牌海水浴場20多年來不斷面臨娛樂型態、環境變化等衝擊，委外營運飽受挑戰，也都經歷封場閒置的難堪歷程。

通霄海水浴場曾是中部地區規模最大、最負盛名的海水浴場，鼎盛時甚至號稱有萬人進場戲水弄潮，但去年委外營運招標不成，已封場1年，今年３、４月間鎮公所再次招標委外，營運期限雖延到9年11個月，希望增加業者標租意願，但招標結果還是乏人問津，鎮公所研商後，決定比照101至106年模式自營，並以鎮內消費送入場券的方式開放。

鎮公所今天動員鎮內環保志工清理通霄海水浴場，數百人分頭在防風林、沙灘各角落打掃，加上鎮公所及民間投入的機具車輛，清出大批枯枝雜木和落葉、垃圾，沙灘上的漂流木、廢棄物也集結成堆及清運，展現高效率。

有的志工帶孩子一起來學習做環保，有的社區志工為家鄉著名景點賣力清掃，盼海水浴場能恢復早年榮景，直說能參與清掃「好光榮」；接近中午11點，各隊志工大功告成，在服務中心廣場集結，鎮公所準備炒米粉、魚丸湯、焢肉「犒賞」眾人，大家開心享用。

陳漢志表示，海水浴場將從6月起對外開放，各地民眾只要到通霄鎮上的任何店家消費金額達100元，即可獲贈入場券，盼藉此提振通霄鎮的觀光及產業，透過志工合力整理海水浴場的環境獲得大家支持和認同，「自己故鄉自己顧」的作法，未來可能持續或定期辦理。

通霄海水浴場環境整頓清出大量「成果」。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場環境整頓清出大量「成果」。記者胡蓬生／攝影
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通霄24支社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自...
通霄24支社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自己救」的熱情參與海水浴場環境整頓任務。記者胡蓬生／攝影
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通霄鎮公所動員機具及數百名社區環保志工，上午在通霄海水浴場進行環境大整頓。記者胡...
通霄鎮公所動員機具及數百名社區環保志工，上午在通霄海水浴場進行環境大整頓。記者胡蓬生／攝影
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通霄24支社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自...
通霄24支社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自己救」的熱情參與海水浴場環境整頓任務。記者胡蓬生／攝影
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通霄鎮的社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」的熱情參與海水浴...
通霄鎮的社區環保志工隊近600人上午大會師，以「自己故鄉自己顧」的熱情參與海水浴場環境整頓，任務結束後一同享用點心。記者胡蓬生／攝影
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通霄海水浴場有茂密的樹林、平直寬廣的沙灘，迄今仍具有優越的遊憩條件。記者胡蓬生／...
通霄海水浴場有茂密的樹林、平直寬廣的沙灘，迄今仍具有優越的遊憩條件。記者胡蓬生／攝影
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通霄海水浴場擁有廣大平緩的沙灘，曾是中部地區負盛名且熱門的海水浴場。記者胡蓬生／...
通霄海水浴場擁有廣大平緩的沙灘，曾是中部地區負盛名且熱門的海水浴場。記者胡蓬生／攝影
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通霄海水浴場環境整頓清出大量「成果」。記者胡蓬生／攝影
通霄海水浴場環境整頓清出大量「成果」。記者胡蓬生／攝影
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海水浴場沙灘苗栗縣

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