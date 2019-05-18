「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣通霄海水浴場委外經營不順，鎮公所決定今年6月起自行營運，鎮長陳漢志以「自己故鄉自己顧」、「自己家鄉自己救」口號，今天號召全鎮各社區近600名環保志工到海水浴場進行環境大整頓，這裡曾是中部最負盛名的海水浴場，但已年餘沒整理，志工合力一上午就搞定全場環境，展現期盼家鄉知名遊樂據點「重生」的熱情，許多人直說「能參加好光榮」。

炎炎夏日即將來臨，正是逐浪戲水的好時節，但縣內通霄、崎頂南北兩大老牌海水浴場20多年來不斷面臨娛樂型態、環境變化等衝擊，委外營運飽受挑戰，也都經歷封場閒置的難堪歷程。

通霄海水浴場曾是中部地區規模最大、最負盛名的海水浴場，鼎盛時甚至號稱有萬人進場戲水弄潮，但去年委外營運招標不成，已封場1年，今年３、４月間鎮公所再次招標委外，營運期限雖延到9年11個月，希望增加業者標租意願，但招標結果還是乏人問津，鎮公所研商後，決定比照101至106年模式自營，並以鎮內消費送入場券的方式開放。

鎮公所今天動員鎮內環保志工清理通霄海水浴場，數百人分頭在防風林、沙灘各角落打掃，加上鎮公所及民間投入的機具車輛，清出大批枯枝雜木和落葉、垃圾，沙灘上的漂流木、廢棄物也集結成堆及清運，展現高效率。

有的志工帶孩子一起來學習做環保，有的社區志工為家鄉著名景點賣力清掃，盼海水浴場能恢復早年榮景，直說能參與清掃「好光榮」；接近中午11點，各隊志工大功告成，在服務中心廣場集結，鎮公所準備炒米粉、魚丸湯、焢肉「犒賞」眾人，大家開心享用。