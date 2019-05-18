十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



知名大型商務法律事務所立勤國際法律事務所拓展據點，座落桃園藝文特區的桃園分所今天開幕，也是桃園首度有全台前十大律師事務所品牌進駐，具有指標性意義，今天場中焦點莫過於桃園所主持律師、73年次林鼎鈞，也是立勤有史以來最年輕的主持律師，格外受到矚目，林說，桃園中小企業多發展潛力十足，盼立勤進駐後，成為企業發展強力後盾。

立勤國際法律事務所代表客戶有統一超商、星巴克、BMW、奇美材料等知名上市櫃公司，目前在台北、桃園、新竹、台中、高雄、上海、廈門、馬尼拉皆設有分所，專注商務法律案件，主持律師林鼎鈞也專攻商務案件，現為2019年現任青商會一德分會會長。

林鼎鈞出身台北，畢業於國立中正大學財經法律系、法律研究所，並於研究所時期通過律師考試，他說，畢業之後前2年進入台北101大樓的知名建業法律事務所任職，在大事務所奠定基礎後，看好桃園商業及未來發展，中小企業多，為做出獨特性與差異性，毅然放棄高薪及大事務所律師光環，離鄉來到桃園執業深耕，以專業能力培養人脈也做出口碑。

73年次的林鼎鈞是立勤最年輕的主持律師，能力備受肯定，他說，上市櫃公司規模大，較難建立關係，但在桃園執業，與中小企業互動良好，客戶之間也會彼此介紹，雖然自己資歷並不若資深律師豐厚，但只要認真努力，能讓客戶信任專業，年紀長相都不會是問題，由於有了這幾年執業的客戶、人脈累積，相信立勤國際品牌加持後，專業價值會再提升。

如今成為品牌事務所主持律師，林鼎鈞說，是因過去參與中正校友會時，認識時任校友會理事長劉韋廷律師有關，劉為立勤國際法律事務所台北所所長，也是常上電視媒體受訪的知名律師，兩人理念相近因此決定攜手合作，將立勤國際法律事務所經營範圍擴至桃園。

林鼎鈞認為，桃園中小企業密布，發展潛力大，立勤會落腳桃園，也與台商回流、農地工廠合法化議題有關連，未來農地工廠合法化若有律師協助，對企業來說，處理會加速，省下不少成本，目前桃園立勤有他與王煥傑2名律師，未來將持續招募8到10名律師加入。