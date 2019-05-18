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鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今參加中平路故事館（中壢），「518博物館日桃園城市故事館大串聯暨故事旅行箱展覽」，並表示今年國際博物館日主題為「博物館作為文化樞紐：傳統的未來」，桃園首次配合國際博物館日，以博物館作為地方文化的樞紐，串聯起18座城市故事館，讓市民朋友親近博物館，走讀城市角落，感受地方豐富多樣的文化記憶。

鄭文燦指出，桃園有37個城市故事館與大型文化設施，市府4年前修復中平路故事館，以修舊如舊的方式保留原建築的風格，活化內裝進行文創轉換的營運，重現城市過去的生活，展現許多老中壢的文化記憶，期望未來持續結合附近的商圈與老店，成為說故事的「好所在（閩南語，好地方的意思），讓市民朋友認識中壢的歷史。

鄭文燦說，中壢地區目前有3個館舍，除了中平路故事館，還有壢小故事森林與中壢警察日式宿舍群，壢小故事森林4月已經營運，中壢警察日式宿舍群也預定今年營運，警察日式宿舍群中規畫一間將作為中壢事件的民主紀念館，納入中壢事件早期台灣民主運動的資料與影像，3個城市故事館都展現本身應有的價值。

鄭文燦表示數年來，市府推動許多文化建設，例如土地公文化館記錄桃園舊城的發展，每逢假日參觀達800至1000人次，舊的北區兒童之家宿舍改為南崁兒童藝術村，修復再生後已發展成兒童優質的美術教育基地。另外八德廣豐新天地回饋公益提供場地空間，興建桃園市立兒童美術館，增加桃園兒童的藝文學習資源，桃園警分局舊址也修繕成新住民文化會館，服務新住民，市府讓多樣化的館舍皆呈現出不同的營運方向與風貌。

鄭文燦指出，博物館的目的是希望市民朋友能夠多加接近和參與，不只是典藏或專家學者研究的地方，每個人都可以是博物學家，娓娓道出自身的故事，例如大溪木藝生態博物館的21個街角館，每個街角館的館長都是文化導遊，可傳達自己的故事。因此，期盼未來故事館也能培養學藝員，讓學藝員說故事，協助活動導覽與策展。

面對今年將陸續營運的中壢警察日式宿舍群、楊梅故事園區、埔心茶故事館以及橫山書法藝術館，鄭文燦強調市府會持續努力完成文化建設，這次518桃園城市故事館大串聯活動，即日起至8月25日，桃園18家文化館舍都規畫豐富的展演活動，展現桃園多元、豐富，具有包容特質的面向，可望為市民朋友帶來更豐富的文化生活。相關活動資訊可參考文化局官方網站，或臉書搜尋官方粉絲專頁「桃園城市故事館」查詢。

市議員王浩宇、桃園博物館與地方文化館運籌機制推動辦公室主持人張譽騰（前國立歷史博物館館長）等市府團隊成員都出席活動。

中壢中平路故事館展出的主題多元。圖／桃園市文化局提供
中壢中平路故事館展出的主題多元。圖／桃園市文化局提供
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國際博物館日，鄭文燦（中）參加桃園城市故事館大串聯暨故事旅行箱展。圖／桃園市文化...
國際博物館日，鄭文燦（中）參加桃園城市故事館大串聯暨故事旅行箱展。圖／桃園市文化局提供
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