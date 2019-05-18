這團隊讓家裡廢棄食材變肥料 獲桃園社企創業賽冠軍

2019-05-18 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



第3屆「桃園社會企業創業競賽」，今天由市長鄭文燦、行政院政務委員唐鳳揭曉決賽得獎名單，「環意團隊」以獨家研發出零廢棄製肥機、除臭菌種包兩件作品，讓居家廢棄食材變肥料達到食物零廢棄的目標，贏得冠軍並抱走12萬元獎金，研發成果也正朝商業發展邁進。

關心偏鄉長照問題的「長照終結者團隊」、原住民部落農業議題的「卡維蘭團隊」分別獲得亞軍、季軍。

青年局局長顏蔚慈表示，今年50組團隊報名20組通過書面遴選審查，競賽團隊關注領域多元，結合科技力量解決社會問題，發揮社會影響力，包括利用自行研發之設備解決生廚餘供給過剩問題，使用植物吸管解決一次性吸管所造成的環境災難，利用區塊鍊技術解決物資勸募手續繁瑣與資訊錯誤問題，還有以海藻萃取物取代寶特瓶飲料包裝，與透過智慧監測與物聯網開發銀髮族體適能桌遊及遊戲。

另外也有許多關懷弱勢族群的提案，像利用格外品增加小農收入，推廣食農教育與有機農產的行銷平台，透過歡笑與氣球增加身心障礙者就業機會，身心障礙者無障礙居家設備打造等。針對桃園特有族群如移工及原住民的提案，有透過新住民協助東南亞遊客即時翻譯，與旅遊資訊平台及原住民文化保存工作室等。

獲獎團隊除能獲得總額50萬元獎金與業師一對一輔導與資源挹注，前3名得獎者及兩組社企新秀獎團隊將在8月參與社企示範觀摩，前往日本參訪當地成功社企公司，進行國際交流。

「桃園社會企業創業競賽」由桃園市政府主辦，鄭文燦指出，桃園市積極發展社會企業，希望能藉由青年的熱情及創意，從政府及傳統企業不同的角度著手，一起解決社會問題、共同翻轉這個世代。