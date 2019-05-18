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影╱新竹大雨成災 國軍派出140官兵協助清理環境

2019-05-18 17:37聯合報 記者程嘉文╱即時報導

昨天由於對流雲系發展旺盛導致大雨，北部、中部等縣市都降下大雨，其中新竹地區多處傳出淹水災情。國軍第3作戰區今天由陸軍五八四旅派出80名官兵、空軍第二聯隊派出60名官兵，合計140員，投入新竹市、竹北市及新豐鄉災後復原，協助民眾清理家園、恢復路況，以利民眾盡快恢復正常生活。

584旅表示，接獲命令後就本「苦民所苦」精神，前往新竹新豐鄉、竹北市等地區執行災後復原任務。新竹後備指揮部則由各後備軍人輔導中心主任率領輔導幹部至各鄰里協助救災，同時也協助國軍弟兄清除淤泥枯枝、協助災戶復原，讓居民備感暖心。

584旅官兵協助民眾清運沖進家中的爛泥。圖／軍聞社
584旅官兵協助民眾清運沖進家中的爛泥。圖／軍聞社
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584旅官兵協助民眾清運沖進家中的爛泥。圖／軍聞社
584旅官兵協助民眾清運沖進家中的爛泥。圖／軍聞社
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新竹後備軍人輔導幹部，與官兵協助民眾清除泡水家具。圖／新竹後備指揮部提供
新竹後備軍人輔導幹部，與官兵協助民眾清除泡水家具。圖／新竹後備指揮部提供
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新竹國軍災後

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