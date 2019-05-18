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感謝醫療團隊陪伴到最後 乳癌病友家屬贈120萬

2019-05-18 17:18聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園聖保祿醫院個案管理師古郁芬今年榮獲108年度優良護理人員表揚，過去擁有13年護理經驗，目前擔任個管師近4年時間，陪伴不少乳癌病友抵抗病魔，或是走完人生旅程，曾有一名女性病患單身未婚，癌症期間都在醫護團隊下照料，雖然最後沒能撐過不幸離開，但感念院方無私協助，大方捐助120萬元給聖保祿醫院，讓醫護人員十分感動。

古郁芬表示，過去在外科病房擔任護理師時，大多為例行性工作，對於每一名病人很難全面顧及，但轉到個管師後，有更多機會深入了解個案。過去一名病友罹患乳癌2年，卻遲遲未就醫，左側乳房長出20x20x2公分惡性腫瘤傷口，不僅傷口劇烈疼痛，且不斷流血，腫瘤越長越大，還因為傷口惡臭遭家人嫌棄，到院治療後協助評估，醫師告知病情後願意接受化療，並透過社工師、關懷員協助下，使其身心靈穩定。

由於惡性傷口常出現惡臭、疼痛、出血及大量滲液，照護層面來說，控制異味和選擇敷料，都是護理一大挑戰，古郁芬說，當時嘗試多種減輕惡臭方法，最後找來便利商店的免費咖啡渣，拿回家炒乾後，裝進茶包袋，放在傷口最外層紗布上，發現除臭效果極佳。

另外為減輕家屬負擔，不斷奔波醫療用品店，尋找經濟實惠的高滲液吸收敷料，最後皇天不負苦心人，終於找到一片才16元的敷料，教導個案傷口換藥技巧，減輕返家面對傷口照護的壓力，經過半年治療，個案疼痛改善，傷口滲液漸漸減少，臭味也隨著消失，讓病人難以置信「傷口會有癒合的一天」，甚至可以沖水洗澡，看到病人疾病得到控制，亦是她最大成就感。

古郁芬說，最令她深刻的個案，是一名事業有成女強人，過去長期於對岸工作，但乳癌復發迫使工作中斷，回台治療，因單身未婚，化療期間醫護團隊全程陪伴，互動婉如家人般親近，1年後情況未好轉，個案期望回家休養，當時醫護團隊也前往住家拜訪，個案即便身體虛弱，仍然起身準備茶點、切水果招待醫護人員，過世後還透過弟弟捐給醫院120萬元，感謝醫護團隊付出，讓院方十分感念。

桃園聖保祿醫院個案管理師古郁芬，用心陪伴乳癌病友對抗病魔。記者許政榆／攝影
桃園聖保祿醫院個案管理師古郁芬，用心陪伴乳癌病友對抗病魔。記者許政榆／攝影
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乳癌醫護人員

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