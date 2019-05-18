落實吹哨者條款 鄭文燦：檢舉成案獎金提高到5成

2019-05-18 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



遠東油脂前年3月被查獲使用逾期、瑕疵原料製造「乳瑪琳」產品，業者至今沒被罰錢，檢舉本案的吹哨者卻已面臨失業、人身安全威脅等問題，連一毛檢舉獎金都未領到，今天上午在立委陳學聖陪同下召開記者會，對此桃園市衛生局回應，目前本案正在行政訴訟，流程確定後將會按罰鍰實收數百分之25至60發給獎金，另外市長鄭文燦也指示，為落實內部檢舉吹哨者條款，檢舉成案獎金將提高到5成，市府亦另外加發獎勵金。

桃園市衛生局指出，106年2月6日接獲民眾陳情後，此案即移送法務部調查局桃園市調查處，並於106年3月8日進行稽查，現場未查獲陳情人所提使用工業硫酸情形，而是查獲使用逾期無水奶油及回收瑕疵／逾期乳瑪琳回填再製成多項產品，桃園市府原裁處240萬元，後經衛福部訴願委員會撤銷處分，改裁處168萬元整在案。

有關檢舉獎金，衛生局強調，會依據「桃園市檢舉違反食品衛生法規案件獎勵辦法」第5條規定，經桃園市府衛生局公告為特定食品安全衛生事件，且檢舉人為該企業現職員工者，依案件情節輕重及相關行政訴訟流程確定後，將按罰鍰實收數百分之25至60發給獎金，本案目前正進行行政訴訟中，未來確定後收到罰鍰後將發給。