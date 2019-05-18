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新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹地區昨天暴雨淹水，新竹縣的西瓜、洋香瓜及香瓜植株根部浸水，農民損失慘重，目前通報總農業損失金額近130萬，農委會主委陳吉仲今天也特地到農損最嚴重的新豐鄉勘災，並指示縣府儘速辦理勘災及申辦救助。縣府農業處表示，22日組成勘災小組確認災情後，將函文農糧署辦理現金救助及低利貸款。

新竹縣西瓜主要種植鄉鎮以新豐鄉25.7公頃最多，再來是湖口鄉及竹北市各10公頃；洋香瓜主要種植鄉鎮則新豐鄉16公頃、湖口鄉9公頃；香瓜主要種植鄉鎮同樣為新豐鄉9公頃、湖口鄉3公頃、竹北市2公頃。

陳吉仲下午在縣長楊文科、新豐鄉長許秋澤等人陪同下，一同到新豐鄉視察農損，實地關心西瓜、香瓜受損情形及慰問受災農民。

縣府農業處表示，根據農業天然災害救助作業規定，西瓜現金救助額度為每公頃6萬元、洋香瓜、香瓜現金救助額度為每公頃7.5萬元。縣府預定22日召集桃園區農業改良場、農糧署北區分署等單位，組成勘災小組進行災情確認，待災情確認後，將函文農糧署辦理現金救助及低利貸款。

許姓農友表示，昨天下大雨造成瓜田淹水，田間近40公分高的渠道幾乎滿水位，洋香瓜都泡在水裡。

他說，目前經營的洋香瓜田大約有5分地，原本全部採收賣出應該有70多萬的收入，現在洋香瓜泡過水，就算外表看不出異狀，但其實都已經無法採收。他更指出，如果以政府這次的補助標準他預估可以拿到約3.5萬元的補助，但是他投入的成本已經近13萬，政府補助的錢遠遠不夠。

新豐鄉的農業特產洋香瓜、西瓜及哈蜜瓜的瓜田，因大雨轟炸而嚴重積水。圖／讀者提供
新豐鄉的農業特產洋香瓜、西瓜及哈蜜瓜的瓜田，因大雨轟炸而嚴重積水。圖／讀者提供
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新竹地區昨天暴雨淹水，新竹縣的西瓜、洋香瓜及香瓜植株根部浸水，農民損失慘重，農委...
新竹地區昨天暴雨淹水，新竹縣的西瓜、洋香瓜及香瓜植株根部浸水，農民損失慘重，農委會主委陳吉仲今天特地到農損最嚴重的新豐鄉勘災。記者陳斯穎／攝影
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新竹農糧署農民

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