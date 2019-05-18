新豐鄉瓜田泡水損失慘重 農民：政府補助根本不夠

2019-05-18 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹地區昨天暴雨淹水，新竹縣的西瓜、洋香瓜及香瓜植株根部浸水，農民損失慘重，目前通報總農業損失金額近130萬，農委會主委陳吉仲今天也特地到農損最嚴重的新豐鄉勘災，並指示縣府儘速辦理勘災及申辦救助。縣府農業處表示，22日組成勘災小組確認災情後，將函文農糧署辦理現金救助及低利貸款。

新竹縣西瓜主要種植鄉鎮以新豐鄉25.7公頃最多，再來是湖口鄉及竹北市各10公頃；洋香瓜主要種植鄉鎮則新豐鄉16公頃、湖口鄉9公頃；香瓜主要種植鄉鎮同樣為新豐鄉9公頃、湖口鄉3公頃、竹北市2公頃。

陳吉仲下午在縣長楊文科、新豐鄉長許秋澤等人陪同下，一同到新豐鄉視察農損，實地關心西瓜、香瓜受損情形及慰問受災農民。

縣府農業處表示，根據農業天然災害救助作業規定，西瓜現金救助額度為每公頃6萬元、洋香瓜、香瓜現金救助額度為每公頃7.5萬元。縣府預定22日召集桃園區農業改良場、農糧署北區分署等單位，組成勘災小組進行災情確認，待災情確認後，將函文農糧署辦理現金救助及低利貸款。

許姓農友表示，昨天下大雨造成瓜田淹水，田間近40公分高的渠道幾乎滿水位，洋香瓜都泡在水裡。