風禾公園遇豪雨「受災」 桃市府急封園修復

2019-05-18 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



對流雲系發展旺盛，延時豪雨昨天狂炸桃園，造成多處積淹水，桃園風禾公園地勢低窪，也受災慘重，年初啟用的公園遊戲場鋪設的木屑地墊，木屑因泡水漂浮，大雨過後，木屑大面積「位移」，讓人看了慘不忍睹，市府工務局指出，風禾公園本就是滯洪公園，豪雨過後，硬體設施未受破壞，主要是木屑需要重新填補，今起封園清理3天，下周開放。

風禾公園打造親子遊戲場於年初啟用，長50公尺的滾輪滑梯、磨石子滑梯、鞦韆與沙坑區都很受民眾喜愛，是桃園今年最夯的特色公園，但昨天逢豪雨侵襲後，風禾公園遊戲區可見低處積水，還有木屑地墊漂移的「慘況」，有民眾看了直呼「颱風過境」，也有人質疑風禾公園屬性雖為防災公園，但若每次逢豪雨來襲，就要花大錢修復，也造成一大負擔。

市府工務局昨天獲悉風禾公園狀況即到場現勘，今封園展開清理，確認現場並無硬體設施遭到豪雨破壞，是滑梯遊戲區下方的木屑軟墊才有災情，工務局指出，木屑軟墊有彈性，可緩衝溜滑梯而下的力道，木屑下方的軟墊完好，但上方鋪設約25到30公分的木屑層材質較輕，泡水之後漂動，所以現場才較為混亂，今起整理讓木屑回到原有地方，遇缺再補。

工務局科長周明正親自到場了解復原工作，他表示，風禾公園屬性本為防災公園，遊戲場也是利用原本滯洪池高低差進行設計，經豪雨測試之後，硬體設施並無太大破壞，主要是木屑漂動造成的混亂災情，也在工程保險範圍之內，由廠商負責復原，市府不用出錢。