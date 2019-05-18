影／生態防蚊診所開張 防蚊師進社區診斷孳生源開處方

2019-05-18 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市環保局成立「生態防蚊診所」，共培訓26名生態防蚊師，今天在金澤21社區開張，由防蚊師詳細檢查社區易孳生病媒蚊、小黑蚊的環境，提出診斷單及生態性、物理性改善建議，例如暫未開放的泳池可以養鬥魚，小生態池可投放蘇力菌等生物製劑，防治蚊蟲又減少化學藥劑對生態環境的危害，今年開放200個社區、機關申請，免費診斷。

環保局在金澤21社區舉行生態防蚊診所開張儀式，局長江盛任頒發證書給26名生態防蚊師，他們都是退休的公教人員，包括衛生局人員、校長、生物老師等，經過專業課程及實習，考試及格成為生態防蚊師。

江盛任說，為防治蚊蟲叮咬及登革熱，環保局每年2次對市區環境消毒滅蚊，都使用化學藥劑防治，對生態環境並非好方法，因此開辦生態防蚊診所，希望透過物理性、生態性的防治方式，減少蚊蟲、小黑蚊的孳生源，達到防治效果。

衛生局綜合計畫科長鄧美娥說，今年1至4月全台登革熱病例比去年同期增加3倍，新竹市也有病例，唯有降低病媒蚊密度才能有效防範疫情，夏天登革熱流行期，各區公所都會到各里巡檢，但全市有600多個大型集合式住宅屬私領域，希望透過生態防蚊師深入社區輔導，找出隱藏社區裡孳生源，提出具體改善建議。

她說，生態防蚊就是環境治理，可以清除的孳生源清掉最快，移如積水容器只要將水倒掉即可，但像生態池、暫時停用的游池，則可利用生物防治，例如養鬥魚、孔雀魚及大肚魚等可以吃掉孑孓，或投入蘇力菌等生物製劑，物理性防治則是加裝紗窗、紗門，排水孔、汙水孔容易被忽略，可加裝鋼製細紗網，至於易孳生小黑蚊的青苔，除了清除，也可植被改善。

生態防蚊師也在金澤21社區示範診斷及解說改善方式，在排水孔加裝細鋼網及泳池放養孔雀魚，生態防蚊師羅惠功曾任衛生局疾病管制科長，退休已4年，她說，有機會利用自己的專業再度服務市民她非常樂意，且對自己居家環境的蚊蟲防治也有助益。