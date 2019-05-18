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竹北納骨塔新建爭議 民眾質疑土石流、交通問題

2019-05-18 12:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹北市公所推動第六公墓公園化納骨堂新建工程，預計在竹北市鳳崎步道入口興建納骨塔，今天舉辦公聽會，反納骨塔自救會指出，環評是20年前通過的，已與現狀不符，此案環境更曾發生過土石流，且車位規劃不足，未來掃墓期間交通勢必大亂，要求重新選址、退回環評。

公聽會上建築事務所及建築師向民眾說明新建工程，指出在民國87年環評審查通過，隔年水土保持計畫書及山坡地開發許可審查也都通過，今年1月第一次還差審查通過，並強調此案為坐落地質敏感區範圍，也在民國106年委託地質鑽探公司調查，確認基地無山崩、崩塌地、填土、土石流及順向坡等，適合建築開發。

自救會成員大義里長曾台安則表示，此案環境爭議除了位於鳳崎步道入口旁，曾發生過土石流，他更拿出昨天附近因為大雨沖刷後，造成的土石坍方，質疑建築師說不會發生土石流的說法。

除了擔心對山坡地影響外，交通也是民眾反對的重要原因，新竹議員何智達指出，連大坪頂上百個車位，在清明祭祖期間都車潮、人潮滿滿，更何況竹北納骨塔停車位只規劃25格，家屬只能坐接駁專車至第六公墓聯外道路，還得步行900公尺才能到達，交通大亂是可預期的現象。

何智達更以20年前的西裝來比喻環評，他說20前的西裝現在都不一定穿得下，更何況是20多年前通過的環評，一定與現況有不少差異。

竹北市民代表蔡蕥鍹則不滿竹北市長何淦銘未親自到場，她說台北市長柯文哲為了都更的少數釘子戶都可以開上百場說明會，為什麼市長都不願與民眾溝通，「難道是權力的傲慢？」她表示支持興建納骨塔，但反對以強行闖關方式完成，應該挑選正確的地點，並做好完整配套與環境影響評估。

竹北市公所表示，公聽會民眾表達的意見公所都會收集並彙整，希望經過充分溝通，才會把建照送出。

建築師向民眾說明新建工程。記者陳斯穎／攝影
建築師向民眾說明新建工程。記者陳斯穎／攝影
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自救會成員大義里長曾台安（左）表示，此案環境爭議除了位於鳳崎步道入口旁，曾發生過...
自救會成員大義里長曾台安（左）表示，此案環境爭議除了位於鳳崎步道入口旁，曾發生過土石流，他更拿出昨天附近因為大雨沖刷後，造成的土石坍方，質疑建築師說不會發生土石流的說法。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣竹北市公所推動第六公墓公園化納骨堂新建工程，預計在竹北市鳳崎步道入口興建納...
新竹縣竹北市公所推動第六公墓公園化納骨堂新建工程，預計在竹北市鳳崎步道入口興建納骨塔，今天舉辦公聽會。記者陳斯穎／攝影
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北市環評建築

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