親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳敏鳳預言：韓國瑜胡亂發言 民調恐跌破3成

日職／王柏融休2天重回先發 對軟銀扛第五棒DH

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午表示，大雨造成新竹新豐鄉及竹北地區淹水災情，陸軍裝甲584旅上午投入80名兵力趕赴當地，協助災後復原工作。

國防部說，受到對流雲系發展旺盛影響，新竹地區昨日多處傳出淹水災情，地方政府申請國軍兵力馳援。

國防部表示，第三作戰區陸軍裝甲584旅上午8時派遣80名支援兵力，前往新竹新豐鄉及竹北地區執行災後復原任務，現在全力支援復原工作。

國防部上午表示，大雨造成新竹新豐鄉及竹北地區淹水災情，陸軍裝甲584旅上午投入8...
國防部上午表示，大雨造成新竹新豐鄉及竹北地區淹水災情，陸軍裝甲584旅上午投入80名兵力，協助災後復原工作。國防部提供
分享
國防部上午表示，大雨造成新竹新豐鄉及竹北地區淹水災情，陸軍裝甲584旅上午投入8...
國防部上午表示，大雨造成新竹新豐鄉及竹北地區淹水災情，陸軍裝甲584旅上午投入80名兵力，協助災後復原工作。國防部提供
分享

新竹國防部災後

相關新聞

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

苗縣拚國內首例 通霄海水養殖專區擬開發漁電共生

2019-05-17 22:58

「不必再往竹市跑」 竹東爭設共融遊具

2019-05-17 22:56

看好航空城潛力 亞航將在專區內建飛機維修廠

2019-05-17 22:52

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

桃市11月起公車候車亭全面禁菸 違規最高罰1萬

2019-05-17 19:31

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

未掌握地下管線？ 苗縣議員推「共同管道自治條例」

2019-05-17 17:09

桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標

2019-05-17 22:30

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36

下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰

2019-05-17 23:19

擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡

2019-05-17 18:04

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

大巨蛋未解…爭2030年亞運 柯文哲：北市有能力主辦

2019-05-17 13:36

粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」

2019-05-17 13:22

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

台中國中罷凌案後續 議員問調查進度只有半張A4

2019-05-17 17:32

爭取竹東河濱公園設親子遊戲區 家長不必往新竹市跑

2019-05-17 17:41

基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？

2019-05-17 16:00

布袋故事館開幕 重現小上海榮景

2019-05-17 14:06

劉克襄推薦淡蘭古道 「壯遊平台人生第一堂課」

2019-05-17 14:31

暖冬森林火災頻傳 退休林工傳承鏈鋸滅火技巧

2019-05-17 14:00

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58

影／拿筆寫書拿刀開路 「淡蘭古道：北路」緊急加印

2019-05-17 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top