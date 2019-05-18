海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



位在苗栗縣海岸2-6公里處「海洋風電」示範計畫，海洋風電第二階段120MW（百萬瓦）海上施工作業，將在5月底啟動，今天在苗栗縣竹南龍鳳漁港北堤舉行開工典禮，預計在2019年底完工，風場總裝置容量為128MW，可供應約12.8萬戶家庭一年家庭用電，為台灣首座達商業規模的離岸風場。

海洋風電第一階段容量8MW，兩座風機在2016年10月安裝，累計至2019年4月發電量達5500萬度，可供應1萬5000戶家庭使用。

第二階段預計安裝20座6MW風機，建置作業分別由3大統包商負責，比利時商楊德諾負責水下基礎工程及海底電纜工程、西門子歌美颯提供風力機組及維護保養、華城電機負責陸域電力系統，參與海洋風電的專案團隊及施工團隊逾百人。風場建置完成後的15年運維管理將由本土廠商上緯新能源負責。

海洋風電總裝置容量為128MW，可供應約12.8萬戶家庭，可減排相當於609座大安公園吸收量的二氧化碳。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文說，身為海洋發電最大股東，沃旭能源在2017年起參與並引導第二階段開分，引進過去27年累積的離岸風電專業經驗與技術。期待接下來安裝工程順利，如期如質在年底前達成商轉。