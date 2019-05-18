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西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮台61線西濱快速公路北上104.5公里處，上午8點多一輛大貨車發生事故，車頭及後斗冒煙，苗栗縣消防局派員到場搶救，初步認定車槽內載運的是煤灰，並非危險物質，也無外漏，司機已離開駕駛座在車外，消防人員採取警戒措施，目前現場狀況排除中。

西濱快速公路後龍路段上午發生大貨車事故。圖/讀者提供
西濱快速公路後龍路段上午發生大貨車事故。圖/讀者提供
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西濱快速公路後龍路段上午發生大貨車事故。圖/讀者提供
西濱快速公路後龍路段上午發生大貨車事故。圖/讀者提供
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苗栗縣西濱快速公路

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