影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



一甲子前，苗栗客庄騎鐵馬南下北港進香熱潮，成為苗栗獨有進香文化。苗栗市公所連兩年舉行「復刻版」鐵馬進香文化活動，今晨6點從苗栗市天后宮出發，車友們展開來回共345公里單車到北港進香挑戰，雖然出發時下起雨，仍不減車友們的熱情，沿途經過民眾，也高喊「加油！」

今天清晨5點多，300名車友們齊聚苗栗市天后宮，展開鐵馬進香前的整備。清晨6點，舉行請神、祈福儀式，鐵馬進香在6點40分，由苗栗市長邱鎮軍騎著復古三輪車，帶領車友們展開今年鐵馬進香行。

參與鐵馬進香的車友們，年紀最長84歲廖昶堯住苗栗市，連兩年參加鐵馬進香，他說，平常喜歡騎單車當運動，去年進香鐵馬騎100多公里，昨天有練騎，但風很大，今天又遇到下雨，希望能盡力完成。

最年輕的車友是13歲的紀冠廷，跟爸爸一起參加，紀冠廷說，騎單車，體能變好，心情可以放鬆一下，第2年參加鐵馬進香，也感受大家熱情，體驗早期進香文化，串連起彼此間感情。

今天出發前，北港朝天宮董事長蔡咏鍀更加碼贈送300份福袋（可參加明年朝天宮元宵抽一兩足重金媽祖活動）給參加車友們以茲鼓勵。今年邀請網紅單車女神陳松筠以現場直播，將沿途畫面分享給各地車友們。