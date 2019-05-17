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看好航空城潛力 亞航將在專區內建飛機維修廠

2019-05-17 22:52聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園航空城董事長王義川（左）昨與亞航董事長盧天麟（右）在桃園副市長李憲明（中）見...
桃園航空城董事長王義川（左）昨與亞航董事長盧天麟（右）在桃園副市長李憲明（中）見證之下簽署合作備忘錄。 記者張裕珍／攝影
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亞洲客貨運量大加上民用飛機市場現換機潮，飛機維修產業年產值達500億美元，商機龐大，亞洲航空看準桃園航空城潛力，人才、土地兼備，亞航董事長盧天麟昨與桃園航空城公司董事長王義川簽合作備忘錄，未來將在航空城產專區建維修棚廠，也盼合作促進機場城市共榮成長。

亞洲航空公司是台灣第一家民營專業飛機維修公司，也是台翔航太工業股份有限公司子公司，具豐富的維修經驗，由於近年廉航興起，單走道窄體客機需求量大增，擁有B737、A320系列維修能量的亞航，吸引不少國際大廠合作，維修需求大幅增長，進而相中桃園地利之便來設廠。

亞洲航空董事長盧天麟說，選擇到桃園設廠，第一是人才問題，因維修需要技術人才，並非登報尋人即可，過往徵才經驗，許多人才來自桃園萬能科大、新竹中華科大等校，加上目前的台南機場腹地有限急須設廠，再來是亞航為專業維修公司，專修俄國、韓國、日本、泰國、越南等國家飛機，「專賺外國人的錢」，維修需求持續成長，有擴展第二與第三基地必要。

盧天麟昨與航空城董事長王義川在桃園市政府17樓簽署合作備忘錄，副市長李憲明等人代表見證，桃園機場公司董事長王明德、星宇航空副總連潔誠、桃園捷運公司副總許浚嘉、萬能科大校長莊暢與中華科大副校長石大明等人也受邀觀禮，見證雙方合作。

王義川說，桃園國際機場擁有區位優勢，不少國際知名的物流、運輸和快遞公司紛紛擴大在台灣的投資，其中飛機維修更是全球潛力巨大的市場，也是桃園航空城產專區的指標招商產業，與亞航簽訂合作之後，桃園航空城、亞洲航空與桃園在地的17所大專院校，將透過產官學三方合作模式，持續培育包括智慧機械、航太維修等方面的人才，帶動桃園航空城發展。

航空城南機場亞航

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