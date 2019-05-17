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影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

面積廣達66公頃的苗栗縣通霄鎮「海水養殖專業生產區」去年初已完工，縣府將與國有財產署以合作開發方式推動未來的養殖產業，爭取在今年底前完成標租案，海水養殖區並擬朝「魚電共生」方式開發能源，兩項開發方案一旦完成，都是國內首例。

通霄海水養殖專區位於通霄漁港北側，早年是台穩開發案基地，但縣府30年前開發台穩案失敗，產權糾紛不斷，成為地方多年來難以解決的大爛攤，近年在縣府推動下，協調林務局、國有財產署等單位，終於解決占用戶遷移等問題，養殖專區的海水供水及公共設施統包工程斥資2.3億元，去年初完工。

通霄海水養殖專區迄今尚未對外標租營運，縣府及地方有意推動養殖區「魚電共生」增加專區產值，今天透過立委陳超明服務處邀漁業署、國有財產署研議。

苗栗縣政府農業處漁業科長李瑞隆指出，養殖專區公共工程完成後，縣府持續辦理保安林地解編等作業，養殖區土地已移交國有財產署，縣府現與國產署以合作開發方式推動養殖區發展，面積約50公頃的養殖池將標租給業者營運，區內計畫推廣養殖九孔、烏魚、白蝦、斑節蝦及虱目魚等高經濟價值海產，除養殖事業也期待能與水產加工、鮮魚運輸等產業連結，推動苗栗縣水產業整體發展。

李瑞隆指出，國產署管理的土地與地方政府合作開發，以往都是農地，這次以海水養殖區與苗栗縣政府合作，還是國內首例，標租作業希望能在今年底完成，發展縣內的海水養殖產業；地方提出在海水養殖專區施設太陽能板發電的「魚電共生」構想也是首例，希望能多元運用區內土地，在養殖及能源政策打造雙贏。

苗栗縣通霄鎮海水養殖專區約50公頃養殖池，縣府與國有財產署採合作開發方式，爭取在...
苗栗縣通霄鎮海水養殖專區約50公頃養殖池，縣府與國有財產署採合作開發方式，爭取在今年底完成標租作業。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣通霄鎮海水養殖專區約50公頃養殖池，縣府與國有財產署採合作開發方式，爭取在...
苗栗縣通霄鎮海水養殖專區約50公頃養殖池，縣府與國有財產署採合作開發方式，爭取在今年底完成標租作業。圖／苗栗縣政府提供
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國內水域開發魚電共生，施設太陽能板。記者胡蓬生／攝影
國內水域開發魚電共生，施設太陽能板。記者胡蓬生／攝影
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國內水域開發魚電共生，施設太陽能板。記者胡蓬生／攝影
國內水域開發魚電共生，施設太陽能板。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣國產署陳超明

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