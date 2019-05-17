桃市11月起公車候車亭全面禁菸 違規最高罰1萬

2019-05-17 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，5月1日起實施「公車站候車亭全面禁菸」，在桃園市轄內356處具有屋簷候車亭公車站實施，宣導期6個月，11月1日起民眾於公車站候車亭吸菸，將依《菸害防制法》第15條規定，裁處新臺幣2000元至1萬元罰鍰，衛生局將於11月1日起針對違規者稽查裁處，提醒癮君子吸菸者切勿違規受罰。

衛生局長王文彥表示，依衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市成人室外公共場所二手菸暴露率由102年54.8%降至107年44.3%，雖低於全國107年45.6%，但仍有加強空間。

為加強菸害防制及減少民眾遭受二手菸危害，桃市將以設有屋簷的公車站候車亭，張貼醒目禁菸標示，及加強禁菸場域勸導，促使民眾了解公車站已納入禁菸區，共同營造無菸環境。