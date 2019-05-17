親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

桃市11月起公車候車亭全面禁菸 違規最高罰1萬

2019-05-17 19:31聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，5月1日起實施「公車站候車亭全面禁菸」，在桃園市轄內356處具有屋簷候車亭公車站實施，宣導期6個月，11月1日起民眾於公車站候車亭吸菸，將依《菸害防制法》第15條規定，裁處新臺幣2000元至1萬元罰鍰，衛生局將於11月1日起針對違規者稽查裁處，提醒癮君子吸菸者切勿違規受罰。

衛生局長王文彥表示，依衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市成人室外公共場所二手菸暴露率由102年54.8%降至107年44.3%，雖低於全國107年45.6%，但仍有加強空間。

為加強菸害防制及減少民眾遭受二手菸危害，桃市將以設有屋簷的公車站候車亭，張貼醒目禁菸標示，及加強禁菸場域勸導，促使民眾了解公車站已納入禁菸區，共同營造無菸環境。

衛生局提醒，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站/ http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。

為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，桃園市於5月1日起實施「公車站...
為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，桃園市於5月1日起實施「公車站候車亭全面禁菸」，針對轄內356處屋簷候車亭公車站實施，宣導期6個月，11月1日起實施公車站候車亭全面禁菸。圖／衛生局提供
分享
為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，桃園市於5月1日起實施「公車站...
為營造無菸候車環境，並降低室外公共場所二手菸危害，桃園市於5月1日起實施「公車站候車亭全面禁菸」，針對轄內356處屋簷候車亭公車站實施，宣導期6個月，11月1日起實施公車站候車亭全面禁菸。圖／衛生局提供
分享

公車衛生禁菸

相關新聞

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

未掌握地下管線？ 苗縣議員推「共同管道自治條例」

2019-05-17 17:09

桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

暖冬影響 水蜜桃花期延後1個月 果農憂減產

2019-05-16 22:43

送電到渴望科技園區 台電設高壓電塔 龍潭居民圍阻

2019-05-16 22:40

竹市照顧長輩 租輔具最高補助6成租金

2019-05-16 22:35

竹縣議員憂「族語流失」 盼給原民教育更多資源

2019-05-16 22:31

每鄉鎮市保障一席？ 苗縣議員提「選區重劃」

2019-05-16 22:30

下訂20分鐘內就能送達議會 桃議員批笑氣氾濫

2019-05-16 22:26

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

璞園職籃進校園首站至善高中 大小前鋒後衛訓練小球員

2019-05-16 18:29

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

新竹市輔具租賃成長八倍 市府加碼4到6成租金補助

2019-05-16 15:58

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

苗縣議會總質詢！議員拋出選區重劃 贊成反對都有

2019-05-16 14:12

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

台中綠川、柳川後續工程 拆水泥、要透水

2019-05-16 23:13

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

姜子寮山步道整修後 遭指不接地氣

2019-05-16 23:30

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

「台灣龍珠」基隆嶼趕6月開放 議員登島讚好美

2019-05-16 00:03

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24

活動中心老人怕觸法關門唱歌？黃偉哲：已編授權費預算

2019-05-17 11:34

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

悅讀淡水風情「無論如河」好愜意

2019-05-16 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top