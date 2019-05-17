桃園航空城與亞航簽備忘錄 盼共創雙贏

2019-05-17 19:08 中央社 桃園17日電



桃園航空城公司今天與亞洲航空公司簽署合作備忘錄，雙方將藉由彼此合作，帶動航空城帶更大發展，共創雙贏。

桃園市副市長李憲明下午在桃園市政府，出席「桃園航空城股份有限公司與亞洲航空股份有限公司簽署合作備忘錄」活動。

李憲明表示，桃園國際機場開場啟用迄今滿40年，與亞洲的東京、仁川、新加坡、香港及上海等機場間的平均航程僅約175分鐘，擁有絕佳的區位優勢；去年的旅客運量超過4600萬人次，未來第三航廈及第三跑道完工後，預估旅客運量將達到8000萬人次，在預期未來物流及人流倍增的情況下，市府積極推動桃園航空城計畫，由桃園航空城公司肩負航空城園區開發及對外招商的使命。

亞洲航空公司董事長盧天麟表示，亞洲航空公司選擇落腳桃園航空城的原因有二，第一是桃園包括萬能科大、中華科大等學校擁有優秀的航太維修人才，其次則是桃園航空城是設立航太維修基地的絕佳地點。未來亞洲航空公司規劃與周邊企業合作，打造結合維修站、後勤補給及物流系統的完整產業鏈，創造更多就業機會，也將持續與桃園在地學校合作，培育更多優質航太維修人才。

雙方在簽署活動中均表示，希望藉由合作為航空城帶來更大的發展，也將為台灣的經濟提供具體且重大的貢獻。