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捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39聯合報 記者張裕珍╱即時報導

捷運三鶯延伸八德段土地開發可行性研究報告歷經2年多、六度報部審查，終於在今天獲交通部審議通過，桃園市政府捷運工程局指出，捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，計畫總經費約116.41億元，獲交通部通過後，後續將依審查意見儘速修正報告書，並送行政院續審，目標今年底獲行政院核定，110年核定綜合規畫，並於綜合規畫核定後7年完工通車。

捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里共設2站，路線起點在台北捷運三鶯線鶯桃福德站LB12站，走高架沿八德區和強路至介壽路新闢道路行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接捷運綠線G04站，總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市分攤65.56億元，自償率30.07%。

市府捷運工程局長陳文德說，捷運三鶯延伸八德段是大台北捷運路網跟桃園捷運三心六線路網的重要連結，未來土城、三峽、鶯歌、八德將無縫接軌，完成北北桃1小時軌道生活圈的新目標，捷運三鶯線的LB14站與捷運綠線G04站未來會在地下轉乘，採捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下的規畫配置，將來八德到土城頂埔搭乘捷運不塞車，只要短短30分鐘，通勤方便。

陳文德也提到，八德區人口去年破20萬且持續成長，市府投入大量建設，除了捷運三鶯延伸八德線外，也規畫捷運綠線、綠線延伸中壢以及綠線延伸大溪等路網均在八德交會，成為重要的交通轉運樞紐，未來八德生活機能提升，交通四通八達，將成為桃園重要的交通入口。

捷運三鶯延伸八德段土地開發可行性研究報告歷經2年多、六度報部審查，終於在今天獲交...
捷運三鶯延伸八德段土地開發可行性研究報告歷經2年多、六度報部審查，終於在今天獲交通部審議通過。圖／桃園市政府捷運工程局提供
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捷運三鶯線行政院

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