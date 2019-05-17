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警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市議員詹江村日前於臉書指出，桃園市龜山區的中央警察大學爆發A型流感群聚事件，衛生局接獲通報後介入調查，截至今日已有88名師生確診流感，目前無重症個案，已陸續康復，整起群聚事件侵襲率為2.91%，衛生局將持續監控學生健康狀況至5月25日。

衛生局表示，該校8日出現首例A型流行性感冒病例，病例出現高峰期為5月9日至13日，衛生局13日上午接獲通知後，立刻派員前往調查、協助該大學採取相關防疫措施，衛福部疾管署於15日與衛生局共同再次到校，評估介入成效，該校流感疫情已獲得控制，截至今日僅新增1案，疫情已趨緩。

據了解，該校共計有3014名師生，其中88名確診流感，無重症個案，已陸續康復，整起群聚事件侵襲率為2.91%，衛生局將持續監控學生健康狀況至5月25日，亦提醒校方落實生病不上學，目前確診及類流感個案皆已自主隔離。另輔導該校採取加強環境消毒、落實學生體溫監測、規範學生上課戴口罩並暫時停止大型活動等防疫措施，以避免疫情擴散。

衛生局提醒，流感病毒主要透過飛沫及接觸方式造成傳染，校園為人口聚集場所，易因處同一教室上課或頻繁接觸造成互相傳染。

桃園市轄區共計有15間大專院校，雖教育部未強制規定大專院校出現流感個案需進行通報，然衛生局身為地方衛生單位主管機關，呼籲校園如有流感事件發生時應於第一時間通知衛生局或撥打防疫專線0800-033-355，將立即協助及輔導學校落實相關防治措施共同防疫。

桃園市議員詹江村日前於臉書爆料，位於桃園市龜山區的中央警察大學爆發A型流感群聚事...
桃園市議員詹江村日前於臉書爆料，位於桃園市龜山區的中央警察大學爆發A型流感群聚事件。圖／截自詹江村臉書
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中央警察大學爆發A型流感群聚事件，桃園市衛生局13日上午接獲通知後，立刻派員前往...
中央警察大學爆發A型流感群聚事件，桃園市衛生局13日上午接獲通知後，立刻派員前往調查、協助該大學採取相關防疫措施。圖／衛生局提供
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衛生流感病毒疫情

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