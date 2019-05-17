警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市議員詹江村日前於臉書指出，桃園市龜山區的中央警察大學爆發A型流感群聚事件，衛生局接獲通報後介入調查，截至今日已有88名師生確診流感，目前無重症個案，已陸續康復，整起群聚事件侵襲率為2.91%，衛生局將持續監控學生健康狀況至5月25日。

衛生局表示，該校8日出現首例A型流行性感冒病例，病例出現高峰期為5月9日至13日，衛生局13日上午接獲通知後，立刻派員前往調查、協助該大學採取相關防疫措施，衛福部疾管署於15日與衛生局共同再次到校，評估介入成效，該校流感疫情已獲得控制，截至今日僅新增1案，疫情已趨緩。

據了解，該校共計有3014名師生，其中88名確診流感，無重症個案，已陸續康復，整起群聚事件侵襲率為2.91%，衛生局將持續監控學生健康狀況至5月25日，亦提醒校方落實生病不上學，目前確診及類流感個案皆已自主隔離。另輔導該校採取加強環境消毒、落實學生體溫監測、規範學生上課戴口罩並暫時停止大型活動等防疫措施，以避免疫情擴散。

衛生局提醒，流感病毒主要透過飛沫及接觸方式造成傳染，校園為人口聚集場所，易因處同一教室上課或頻繁接觸造成互相傳染。