未掌握地下管線？ 苗縣議員推「共同管道自治條例」

2019-05-17 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄氣爆今年5周年，苗縣議員黎煥強今議會總質詢時要求縣府徹查地下管線，工務處長趙清榮說，現已建置苗栗縣公共管線及設施資訊平台，相關單位道路深挖，在平台申請。黎煥強說，縣府未來應推動訂定「苗栗縣共同管道自治條例」，議員陳光軒也會在此會期提案。

黎煥強說，苗栗縣的頭份工業區在民國62年成立，成立之初為石化專業工業區，在民國75年開放為綜合工業區，但仍有中石化、華夏海灣塑膠等石化產業設置，且距離頭份工業區不到4公里，有新城斷層。

黎煥強說，頭份市民族路今年初有3條不明管線，縣府對地下管線掌握不清楚。水利處長楊明鐃說，3條管線經探挖發現是空管，是以前舊管線沒有移除掉。民族路發現有中華電信、台電、中油與寬頻等管線，管線已移除，僅剩下中油瓦斯管線待遷移，相關工程已發包，中油預計下月進場施工，施工期兩個月。

黎煥強說，高雄氣爆至今5年，當時中央要求各縣市政府徹查相關地下管線「苗栗縣府做了什麼？」。工務處長趙清榮說，原本各管線單位就要建立資料，縣府持續跟中央爭取電子化系統建置，將資訊系統整合，工業區的主管機關屬經濟部，縣府會會同工業區主管機關，盡快清查。