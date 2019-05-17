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未掌握地下管線？ 苗縣議員推「共同管道自治條例」

2019-05-17 17:09聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄氣爆今年5周年，苗縣議員黎煥強今議會總質詢時要求縣府徹查地下管線，工務處長趙清榮說，現已建置苗栗縣公共管線及設施資訊平台，相關單位道路深挖，在平台申請。黎煥強說，縣府未來應推動訂定「苗栗縣共同管道自治條例」，議員陳光軒也會在此會期提案。

黎煥強說，苗栗縣的頭份工業區在民國62年成立，成立之初為石化專業工業區，在民國75年開放為綜合工業區，但仍有中石化、華夏海灣塑膠等石化產業設置，且距離頭份工業區不到4公里，有新城斷層。

黎煥強說，頭份市民族路今年初有3條不明管線，縣府對地下管線掌握不清楚。水利處長楊明鐃說，3條管線經探挖發現是空管，是以前舊管線沒有移除掉。民族路發現有中華電信、台電、中油與寬頻等管線，管線已移除，僅剩下中油瓦斯管線待遷移，相關工程已發包，中油預計下月進場施工，施工期兩個月。

黎煥強說，高雄氣爆至今5年，當時中央要求各縣市政府徹查相關地下管線「苗栗縣府做了什麼？」。工務處長趙清榮說，原本各管線單位就要建立資料，縣府持續跟中央爭取電子化系統建置，將資訊系統整合，工業區的主管機關屬經濟部，縣府會會同工業區主管機關，盡快清查。

「道路深挖造成管線爆炸主要原因」黎煥強說，內政部營建署的共同管道資料庫，苗栗縣在設計中、建設中的計劃都沒有，希望縣府推動制定苗栗縣共同管道自治條例，這個會期也有議員提案。

苗栗縣議員黎煥強（左）今議會總質詢，總質詢結束後，與縣府工務處長趙清榮（右一）討...
苗栗縣議員黎煥強（左）今議會總質詢，總質詢結束後，與縣府工務處長趙清榮（右一）討論，縣府對於地下管線埋設相關情形是否有掌握。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員黎煥強今議會總質詢，詢問縣府是否有掌握苗栗縣所有的地下管線分布。記者劉...
苗栗縣議員黎煥強今議會總質詢，詢問縣府是否有掌握苗栗縣所有的地下管線分布。記者劉星君／攝影
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苗栗縣中油氣爆

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