桃市小學生尬廚藝 「小小廚神」飛機餐創意料理賽登場

2019-05-17 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



108新課綱即將上路，各縣市國中小陸續推出各校特色課程，而桃園國際機場位於桃園市大園區，鄰近地區連帶航空產業有不同感受，為讓孩童更加了解航空業，大園區家長會長協會今年二度舉辦「小小廚神」飛機餐創意料理競賽，結合桃園航空城在地特色及豐富各校課程內容，以達成營養衛生的教育目標。

創意料理競賽今日上午於大園國小學生活動中心舉行，由大園區家長會長協會主辦，邀請大園區教育會、大園文教基金會、華膳空廚及大興高中等單位協辦，共有15組來自大園區各國小的五、六年級學生參加，每組由4到6人組成，參加人數共77人，為提升比賽的專業性，比賽由華膳空廚、桃禧航空城酒店、大興高中的專業人員擔任評審。

料理競賽以飛機餐為主題，參賽者須事先設計2人份菜單，送交主辦單位審查，扣除主辦單位提供的食材之外，相關食材成本不得超過150元，擔任評審的大興高中實習處主任馮炫傑表示，設計餐食也須符合航空餐的基本規範，不可帶刺、帶骨，且避免辛香料過重的餐食，每組須在40分鐘內完成備料、烹調、擺飾及清理現場，飛機餐準備過程著重衛生，因此在環境條件佔比分較重，也相信學生從中可以學到飛機餐精髓，前三名頒發獎座及獎金，以茲鼓勵。

參與競賽學生為贏得比賽無不卯足全力，從分配切菜、熱鍋烹煮、擺盤設計，團隊合作下各個大顯身手，其中大園國小五年級同學設計「505飛機餐」，當中設計咖哩海鮮炒飯、炒時蔬，並搭配水果銅鑼燒及花茶，學生楊翊承更於當中設計蔬果雕刻，為了更符合飛機餐，還用色紙折紙飛機作為擺飾，過程雖然有點緊張，能完成作品感到很開心。