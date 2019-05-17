獨居老婦火警喪生 徐耀昌慰問家屬發急難救助金

2019-05-17 14:55 中央社 苗栗縣17日電



苗栗縣後龍鎮一間民宅15日深夜發生火警，屋內肢障林姓老婦逃生不及葬身火窟，縣長徐耀昌今天慰問家屬並發放2萬元急難救助金，指示社會處全力協助善後事宜。

這起火警發生在15日深夜11時許，後龍鎮中華路一處2層樓民宅不明原因竄出火煙，警消獲報到場時，2樓明顯竄出火舌，儘管迅速佈線在半小時內撲滅火勢，但73歲林姓老婦因多年前車禍左腳截肢，平日仰賴枴杖或義肢輔助，可能行動較緩慢逃生不及，命喪屋內。

林姓老婦早年喪偶，再婚後離異，6名子女並未同住，因行動不便，子女最近開始僱用看護照顧生活起居，火警發生當晚，兒子還前往探視過林婦，孰料離開僅約半小時就傳出憾事，令家屬悲慟不已。

苗栗縣長徐耀昌今天由苗栗縣議會副議長李文斌及社會處長楊文志、消防局第2大隊長曹春風等人陪同，前往福祿壽殯葬園區致哀慰問家屬，對於發生火警釀成傷亡表示遺憾，除關心家屬經濟生活狀況，先發放新台幣2萬元急難救助金，並指示社會處協調後龍鎮公所相關單位，全力協助家屬善後事宜，同時輔導家屬申請災害死亡救助金，最高額度為20萬元。

苗栗縣消防局指出，初步調查，火警疑似先從2樓的廚房竄出火苗，火勢快速往左方的客廳和臥室延燒，看護當時是睡在1樓，發現樓上起火立即通報消防局和林婦的兒子，火勢也很快被撲滅，但林婦仍因行動不便不及逃生，而真正起火原因仍積極在鑑識調查中。