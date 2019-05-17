揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹地區今天凌晨下起大雨，新竹縣多條道路出現積水現象，臉書動態上一片哀嚎塞車、淹水的情況下，一名網友卻在臉書社團「新竹爆料公社」分享了因大雨而有的暖心舉動，一名阿伯因為怕大雨讓路口的道路反射鏡太髒，竟冒著大雨和風險沿路擦鏡子，讓網友直呼「天啊！揪甘心，要哭了」。

臉書社團「新竹爆料公社」有網友分享自己早上騎車去公司上班一路下雨，四處淹水，在路上看到一個阿伯沿路擦反射鏡，覺得心理面有一股腦兒感動，於是特地停下車在路旁等阿伯走近。

網友說阿伯告訴她現在下大雨，鏡子太髒了，這樣子大家看不到很危險，所以他才想幫忙擦鏡子，網友覺得相當感動，「阿伯你好有心，我要拍你」，要讓大家知道阿伯的善心，更直說要給阿伯200分！

貼文一PO出也獲得許多網友贊同，有人說「像這種會處處為他人著想的人我想不多了」、「有你真好」、「功德無量」，也有人感謝阿伯的付出，讓大家知道善心者依然在社會角落，但行善的同時也要請阿伯注意自身的安全。