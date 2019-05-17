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拍短片擄獲教授目光 武陵高中顏律典錄取紐約大學分校

2019-05-17 07:45聯合報 記者許政榆╱即時報導

大學個人申請入學昨日放榜，桃園市立武陵高中語文資優班學生顏律典，除了錄取台大法律戲司法組外，在申請海外大學更打破武陵高中紀錄，同時錄取紐約大學阿布達比分校、耶魯、新加坡國大學院以及密涅瓦大學等海外名校，他也分享在面試中透過拍攝個人簡介影片，以畫面帶故事、並凸顯自身專業攝影剪輯能力，他建議學弟妹求學期間可多方發展，「找到田徑場跑道讓自己發揮」。

從小喜愛看外國喜劇的顏律典，從中培養外文能力，就讀武陵高中語資班期間，受到學長姐影響也加入外交小尖兵營隊，不僅有機會和來自各地優秀學生互動，也有機會赴海外當地拜會，他曾到澳洲、新加坡等地拜會青創產業，與各地和自己同齡的學生交流，從過程中更發現自己對外交、法學、政治學等領域相當有興趣。

他也多方參加各類比賽，包括桃園高校聯合文學獎奪極短篇組第二名、全國高中英語辯論比賽獲得總決賽個人優良辯士、外交小尖兵英語種子隊全國總冠軍、獲頒哈佛全球書卷獎等，此外也是武陵攝影社第一屆創社元老並擔任公關長，協助校內排球隊、足球隊志工攝影工作，大方助人加上開朗個性，讓他在各領域結交眾多好友。

會讓他決定申請海外大學，是在高二升高三暑假，看見身邊許多好友申請海外大學，自己也十分好奇背後動機，研究後發現紐約大學有豐富國外學習機會，而阿布達比分校位於中東，作為歐亞非三洲仲要中途站，不少重要外交政策於此交流，讓對社會科學、法學及政治學有興趣的他更加有信心前往就讀，此外在面試過程中，顏更拍攝個人介紹短片，透過專業運鏡、取景角度，用畫面說出自身背景故事和生涯規劃，驚豔表現更在各國申請者中突出，順利錄取，更獲得全額助學金。

此外，顏律典過去曾在網路上看到一名台籍海外大學教授說一段話，「請不要浪費時間爭論『贏在起跑點不起跑點』，而要問『哪裡有田徑場跑道』讓你發揮」讓他印象深刻，也因此萌生赴海外求學念頭，期望累積不同境界及資源，建議學弟妹在這「斜槓」世代挑戰中，必須提早面對自己想要什麼東西，並提早構想如何得到，也能在求學時期多方培養興趣，累積自己不同技能。

桃園市立武陵高中語文資優班學生顏律典，錄取紐約大學阿布達比分校，他分享在面試中透...
桃園市立武陵高中語文資優班學生顏律典，錄取紐約大學阿布達比分校，他分享在面試中透過拍攝個人簡介影片，以畫面帶故事、並凸顯自身專業攝影剪輯能力，他建議學弟妹求學期間可多方發展，「找到田徑場跑道讓自己發揮」。記者許政榆／攝影
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武陵攝影面試

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