桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園報導



桃園市近年試辦「雙向四車道取消內側禁行機車」，桃園區力行路也是試辦道路之一。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市交通局近年試辦「雙向四車道取消內側禁行機車」，檢視18條試辦道路成效發現，機車肇事件數大減44.5%，交通局確定今年全面塗銷雙向四車道禁行機車標線，預計330條道路適用。市議員王浩宇昨認為基於道路平權，應進一步取消機車兩段式左轉，並要求警方加強取締變換車道不打方向燈等違規。

桃園市交通局最早在桃園、中壢與蘆竹區5條車道試辦取消內側禁行機車，據統計機車肇事件數下降2成，交通局去年擴大在桃園、中壢、楊梅、平鎮、蘆竹、大溪與大園等7個行政區的18條雙向四車道也試辦，並在96個路口取消機車兩段式左轉。

交通局比對18條試辦道路的機車肇事件數，不是持平就是大幅下降，桃園區永安路機車肇事件數原本154件，經塗銷內側車道禁行機車標線後，去年肇事件數只剩40件，僅剩塗銷之前的1/4，18條試辦道路機車肇事件數則少了44.5%。

交通局科長黃錦虹說，根據試辦成效，今年已在道安會報通過，目前全桃園雙向4車道約330條，原則上將全面取消內側禁行機車，目前已逐條會勘，預計10月底前全面完成塗銷，並視執行效果，評估是否進一步取消兩段式左轉。

王浩宇表示，內側車道禁行機車，機車只能行駛中線與外線，不時遇到汽車強行切入，影響機車行使權利，希望市府取消禁行機車之後，也要求警方加強取締汽車併排停車、變換車道不打方向燈、外側車道左轉等違規行為，實踐道路平權，也維護桃園市交通安全及秩序。警察局長陳國進表示，已責成各轄區分局加強取締。