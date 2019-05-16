暑假將近！竹縣議員要求加強防溺 5月底公布危險水域

2019-05-16 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣議員陳凱榮今天在新竹縣議會第19屆第1次定期會聯合質詢，對於4月27日新豐紅毛港溺水事件，感到相當不捨與惋惜，且暑假將近，希望縣府多加宣導危險水域、防溺、水域安全等等，加強宣導，避免憾事發生。

新竹縣消防局局長孫福佑提到每年都會辦理宣導，今年預計6月初在竹北游泳池辦理防溺宣導，已與教育處協商中，至於危險水域也會有駐點服務，預計於6月假日時段在易發生溺水地點，如竹北新月沙灣及內灣雞油樹下設置防溺救生宣導站，以防範意外發生，提醒戲水遊客注意安全。

教育處處長劉明超指出，學校每年5、6月期間，都會請消防隊員、游泳池業者或學校相關人員辦理1到2次宣導。連假前及夏季會不定期公告相關宣導資訊，加強宣導「救溺五步、防溺十招」。