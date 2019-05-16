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新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44聯合報 記者張弘昌╱即時報導

台灣電力公司今天下午在龍潭店子湖垃圾掩埋場前，圍起施工圍籬，準備動工施作高壓電塔，引起三和、三水里民包圍工地抗爭。里民堅決抗爭到底並表示，後續三和里的3座電塔位址處，地主都不同意售地 ，台電做了也是白做，經協調台電人員答允暫時停工。

台電公司配合新竹縣關西鎮新桃電廠輸送發電廠電力，到龍潭渴望科技園區計畫，計畫在龍潭山區設「龍顯─聖亭161KV輸電電纜」工程 ，其中店子湖掩埋場前到聯外道路，採線纜地下化方式施工，今天承包商在掩埋場前動工，準備施作潛盾工法地下連接站，進行線纜地下化工程。

消息傳出引起三和及三水里里民不滿，動員包圍工地抗議，揚言若強行動工，要推倒施工圍籬抗爭到底，警方也派員到場維持秩序，防範發生肢體衝突。市議員林昭賢、徐玉樹到場聲援，要求施工單位未與地方做好協調溝通前，不要貿然動工，否則恐引來居民長期包圍工地抗爭。

三和里里長謝金棋表示，新竹縣關西鎮民營新桃電廠，計畫把電力送到龍潭渴望科技園區，7年前在三水里範圍架設好4座高壓電塔，在龍潭居民強烈抗爭下，電塔迄今尚未接上輸配電線纜。現台電想偷偷動工，還好居民發覺有異，趕緊臨時動員阻撓施工。

謝金棋表示，就算店子湖聯外道路路段，台電完成地下化輸配電線纜工程，尚有3座高壓電塔，還在跟地主洽談購地事宜。據他了解，地主為了維護三洽水及大北坑休閒農區的山水美景，均不同意售地，沒有了這3座電塔，電力輸配線纜中斷，仍無法輸送電力到渴望園區。

經協調台電公司人員，同意暫緩施工，另再擇期與地方居民，溝通協調後續工程事宜。謝金棋表示，龍潭居民都抗爭反對7年了，不可能在最後的一道防線輕易讓步，希望台電能另尋其他線路施工。

台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線...
台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線工程，居民得知到場包圍工地抗議。記者張弘昌／攝影
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台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線...
台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線工程，居民得知到場包圍工地抗議。記者張弘昌／攝影
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台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線...
台電公司今天下午，在龍潭區店子湖垃圾掩埋場前，準備動工執行，後續高壓電電塔輸配線工程，居民得知到場包圍工地抗議。記者張弘昌／攝影
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