璞園職籃進校園首站至善高中 大小前鋒後衛訓練小球員
桃園市政府體育局、桃園璞園建築籃球隊」合作推廣年度籃球訓練工作，首場球隊進入校園的活動在至善高中啟動，總教練麥班達率領隊長林金榜，大前鋒劉衍謙，小前鋒李啟瑋及後衛陳堅恩，走入校園最基層與學生球員們面對面交流。
桃園璞園建築籃球隊2016年10月正式和桃園市政府合作冠名，積極推廣籃球活動和相關教育訓練，特別選定桃園市擁有籃球校隊的國、高中，讓職業球員近身接觸小籃球員們，透過直接的互動交流以及專業的訓練課程體驗，讓正在學習階段的籃球員們感受職業球員的高強度。
體育局表示，這個活動目的期待「桃園璞園」職業籃球選手們，藉此機會更了解桃園在地籃球教育發展的現況，同時能夠透過實際的交流，讓懷有籃球夢的孩子，更有目標和方向，也激勵地方學子，以籃球的熱情精神，朝正向思考努力實踐夢想。
至善高中體育組長黃璿哲表示，相當感謝體育局及桃園璞園建築籃球隊安排這次的活動，課程內容包含了運動傷害防護、專項體能訓練、球感訓練、攻防訓練以及大家最期待的分組對抗，讓小球員們徹底的體驗職業球員們的震撼教育。
校長劉世嬌指出，至善高中男子籃球隊以普通科全人體育班為主，於106學年度拿下首座全桃園市乙組高中籃球聯賽的冠軍奬盃，使得球員信心大增，也讓後期的學弟們更有努力的目標，她勉勵在場的同學們，除了追求籃球的熱情夢想之外，更重要的是，一定要保有積極和正向的學習心態面對人生的所有挑戰。
留言