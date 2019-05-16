璞園職籃進校園首站至善高中 大小前鋒後衛訓練小球員

2019-05-16 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府體育局、桃園璞園建築籃球隊」合作推廣年度籃球訓練工作，首場球隊進入校園的活動在至善高中啟動，總教練麥班達率領隊長林金榜，大前鋒劉衍謙，小前鋒李啟瑋及後衛陳堅恩，走入校園最基層與學生球員們面對面交流。

桃園璞園建築籃球隊2016年10月正式和桃園市政府合作冠名，積極推廣籃球活動和相關教育訓練，特別選定桃園市擁有籃球校隊的國、高中，讓職業球員近身接觸小籃球員們，透過直接的互動交流以及專業的訓練課程體驗，讓正在學習階段的籃球員們感受職業球員的高強度。

體育局表示，這個活動目的期待「桃園璞園」職業籃球選手們，藉此機會更了解桃園在地籃球教育發展的現況，同時能夠透過實際的交流，讓懷有籃球夢的孩子，更有目標和方向，也激勵地方學子，以籃球的熱情精神，朝正向思考努力實踐夢想。

至善高中體育組長黃璿哲表示，相當感謝體育局及桃園璞園建築籃球隊安排這次的活動，課程內容包含了運動傷害防護、專項體能訓練、球感訓練、攻防訓練以及大家最期待的分組對抗，讓小球員們徹底的體驗職業球員們的震撼教育。