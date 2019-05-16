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不平和的天安門：生而為人的選擇

擔心山下族語流失 原民議員要求重視平地鄉鎮族語傳承

2019-05-16 18:00聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣原民議員張益生今天身穿泰雅族族服參加縣政總質詢，表達他對原民文化、教育及語言傳承的關心，他表示，許多原民父母為了讓孩子享有更多教育資源，從小就把孩子送到山下的學校就讀，這也讓原民文化不僅在部落很重要，在平地鄉鎮更重要。他希望縣府除了在偏鄉重視原民的教育文化語言傳承外，更要重視鄰近五尖地區的鄉鎮，在預算的編列上能給原民文化教育多一些照顧。

張益生表示，以五峰鄉為例，全鄉4所中小學約200名學生，在山下鄰近的竹東鎮卻至少有超過800名原民學生，但是現行一周一堂才40分鐘的原住民族族語課程，沒辦法像在山上的學校有較多時間講族語的環境，「學生怎麼可能學會？」他也抨擊，今年剛落幕的第五屆「新竹縣原住民族語單詞競賽」，被列為原住民重點學校的大同國小，卻沒有組隊參加，根本不重視原住民文化。

針對學校實施族語教學目前的情況，教育處表示，與其他本土語言課程一樣，客語、閩南語等也都是一周一堂課，小學列為必修一堂40分鐘，國中則為選修，一周一堂課45分鐘。

至於在族語教師師資方面，過去都是聘請通過原民會中高級原住民族語認證的兼任老師，今年5月26日則第一次招收國中小專職原住民族語老師，招考名額共5個，泰雅族語錄取4名，賽夏族語錄取1名。

另外，原民處表示，目前新竹縣被列為原住民重點學校的有共有20所學校，「新竹縣原住民族語單詞競賽」是透過遊戲競賽讓學生「認識」及「熟背」族語單詞，參賽以每校8人為一隊，每年約17到20隊報名參賽，今年由尖石國中、小奪得冠軍，將代表新竹縣參加全國賽。

教育處長劉明超則表示，去年原住民教育支出共計5837萬元，除在原住民重點學校開設族語課程，也辦理社區服務原住民部落大學，在尖石、五峰、竹東等地區，教授原住民語言研究、傳統文化、部落行銷、生態環境、社群教育五大課程，未來會盡可能在原住民文化及教育方面多編列預算，並加強留意重點學校在原民相關競賽的參與情況。

新竹縣原民議員張益生希望縣府除了在偏鄉重視原民的教育文化語言傳承外，更要重視鄰近...
新竹縣原民議員張益生希望縣府除了在偏鄉重視原民的教育文化語言傳承外，更要重視鄰近五尖地區的鄉鎮，在預算的編列上能給原民文化教育多一些照顧。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣原民議員張益生（右二）今天身穿泰雅族族服參加縣政總質詢，表達他對原民文化、...
新竹縣原民議員張益生（右二）今天身穿泰雅族族服參加縣政總質詢，表達他對原民文化、教育及語言傳承的關心。記者陳斯穎／攝影
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