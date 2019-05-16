擔心山下族語流失 原民議員要求重視平地鄉鎮族語傳承

2019-05-16 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣原民議員張益生今天身穿泰雅族族服參加縣政總質詢，表達他對原民文化、教育及語言傳承的關心，他表示，許多原民父母為了讓孩子享有更多教育資源，從小就把孩子送到山下的學校就讀，這也讓原民文化不僅在部落很重要，在平地鄉鎮更重要。他希望縣府除了在偏鄉重視原民的教育文化語言傳承外，更要重視鄰近五尖地區的鄉鎮，在預算的編列上能給原民文化教育多一些照顧。

張益生表示，以五峰鄉為例，全鄉4所中小學約200名學生，在山下鄰近的竹東鎮卻至少有超過800名原民學生，但是現行一周一堂才40分鐘的原住民族族語課程，沒辦法像在山上的學校有較多時間講族語的環境，「學生怎麼可能學會？」他也抨擊，今年剛落幕的第五屆「新竹縣原住民族語單詞競賽」，被列為原住民重點學校的大同國小，卻沒有組隊參加，根本不重視原住民文化。

針對學校實施族語教學目前的情況，教育處表示，與其他本土語言課程一樣，客語、閩南語等也都是一周一堂課，小學列為必修一堂40分鐘，國中則為選修，一周一堂課45分鐘。

至於在族語教師師資方面，過去都是聘請通過原民會中高級原住民族語認證的兼任老師，今年5月26日則第一次招收國中小專職原住民族語老師，招考名額共5個，泰雅族語錄取4名，賽夏族語錄取1名。

另外，原民處表示，目前新竹縣被列為原住民重點學校的有共有20所學校，「新竹縣原住民族語單詞競賽」是透過遊戲競賽讓學生「認識」及「熟背」族語單詞，參賽以每校8人為一隊，每年約17到20隊報名參賽，今年由尖石國中、小奪得冠軍，將代表新竹縣參加全國賽。