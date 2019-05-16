阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才

2019-05-16 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市南亞技術學院餐飲廚藝管理系與香辛調味料領導品牌「小磨坊」今天共同舉辦學生廚藝成果展，展現學生4年來的學習成果，也是系主任名廚阿基師鄭衍基，為培養新世代國宴主廚，致力投身教育，將自身50年的豐富廚藝經驗傳承給新一代廚師學子的代表作。

阿基師表示，這次成果展以「花食x傳藝」作為主題，期許學生在畢業後，能傳承師長們的廚藝及精神在餐飲業界開枝散葉。廚藝成果展由阿基師率領評審團，針對廚藝系三、四年級合計150份作品，就價值、技巧、藝術、口味等4構面嚴格評審，選出最具潛力的優秀學生接受阿基師與小磨坊共同授予廚師服，為踏上國宴主廚之路開啟成功的起點。

另外，現場除了緊張的成果展演比賽，阿基師也運用小磨坊推出的蔥蒜風味油、泰國原裝椰漿與各類香辛料一展大師級廚藝，讓現場參與的業界專家及貴賓一飽眼福，為本次的「花食x傳藝」成果展做出最獨特的展演。

南亞一年級學生張馨文、黃希哲5月7至10日赴香港，參加2019 HOFEX香港國際廚藝競賽，分別獲得一面銅牌與兩面銅牌，也於活動中分享加入南亞廚藝系大家庭的獲獎心得。