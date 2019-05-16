阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才
桃園市南亞技術學院餐飲廚藝管理系與香辛調味料領導品牌「小磨坊」今天共同舉辦學生廚藝成果展，展現學生4年來的學習成果，也是系主任名廚阿基師鄭衍基，為培養新世代國宴主廚，致力投身教育，將自身50年的豐富廚藝經驗傳承給新一代廚師學子的代表作。
阿基師表示，這次成果展以「花食x傳藝」作為主題，期許學生在畢業後，能傳承師長們的廚藝及精神在餐飲業界開枝散葉。廚藝成果展由阿基師率領評審團，針對廚藝系三、四年級合計150份作品，就價值、技巧、藝術、口味等4構面嚴格評審，選出最具潛力的優秀學生接受阿基師與小磨坊共同授予廚師服，為踏上國宴主廚之路開啟成功的起點。
另外，現場除了緊張的成果展演比賽，阿基師也運用小磨坊推出的蔥蒜風味油、泰國原裝椰漿與各類香辛料一展大師級廚藝，讓現場參與的業界專家及貴賓一飽眼福，為本次的「花食x傳藝」成果展做出最獨特的展演。
南亞一年級學生張馨文、黃希哲5月7至10日赴香港，參加2019 HOFEX香港國際廚藝競賽，分別獲得一面銅牌與兩面銅牌，也於活動中分享加入南亞廚藝系大家庭的獲獎心得。
廚藝系一年級的黃希哲表示，因為學校有非常好的設備可以練習，以及非常專業的老師在技巧方面的指導，讓他能夠在本次的國際競賽中獲得現場烹調雞肉學徒組銅牌、現場烹調鱈魚學徒組銅牌。此外，學生們也感謝阿基師系主任平時課程當中不斷地傳授很多在職場上需要注意的做人處事方式，讓他們一輩子受用無窮。
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