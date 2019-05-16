肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府交通局近年試辦「雙向四車道取消內側禁行機車」，經檢視18條試辦道路的整體肇事件數大幅減少44.5%，交通局也在3月份道安會報通過提案，將全面取消雙向四車道禁行機車，預計有330條道路適用，市議員王浩宇今認為基於道路平權，應進一步取消機車兩段式左轉，並要求警方加強取締併排停車、變換車道不打方向燈、於外側車道左轉等違規。

桃園市交通局最早在桃園、中壢與蘆竹區5條車道試辦取消內側禁行機車，據統計機車肇事件數下降2成，經評估後，交通局去年擴大在桃園、中壢、楊梅、平鎮、蘆竹、大溪與大園等7個行政區的18條雙向四車道也試辦取消禁行機車，並在96個路口取消兩段式左轉。

市府交通局進一步檢視試辦狀況，18條試辦道路前後比對機車肇事率，不是持平就是大幅下降，桃園區永安路原本機車肇事件數154件，經塗銷內側車道禁行機車標線之後，去年肇事件數只剩40件，是前年的四分之一，整體機車肇事件數則少了44.5%。

交通局交通工程科長黃錦虹說，分析取消禁行機車標線之後，肇事件數大幅減少，多為人為因素釀禍，如未注意車前狀況、未保持安全車距、未禮讓車輛及自撞等因素。由於試辦情況良好，今年也獲道安會報通過，將全面取消雙向四車道內側禁行機車標線，全桃園約有330條道路，交通局已開始逐一清查、會勘，預計10月底前全面完成塗銷。

王浩宇今天在議會質詢此事，強調機車與汽車車速相同，要求市府重視道路平權議題，同時要求警方加強取締汽車併排停車、變換車道不打方向燈、外側車道左轉等違規行為。