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不平和的天安門：生而為人的選擇

新竹市輔具租賃成長八倍 市府加碼4到6成租金補助

2019-05-16 15:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為了提供長輩更完整的長照服務，新竹市政府推出「長照輔具租賃補助」，與竹市首間輔具租賃廠商大福屋合作提供服務，長輩經長照評估，就能依福利別獲得4到6成租金補助，不再需投入大筆經費加重照顧負擔。

市府「長照輔具租賃開跑」今天舉辦記者會，副市長沈慧虹表示，鼓勵長輩們有輔具需求可以租代買、先租再買，用不合適還有更換機會，為民眾大省荷包。

竹市長輩的輔具需求越來越高，長照輔具服務人次從106年217人次到107年成長為1623人次，成長了8倍，過去僅提供購買輔具3年4萬元的補助額度，這次擴大服務能量，加碼推出租賃補助服務。今天起提供「長照輔具租賃補助」，未來長輩通過長照評估，依福利別只需負擔約4到6成租金就可以租用輔具。

｢長輩健康就是晚輩最大的幸福｣，沈慧虹副市長今日也淚灑記者會現場講心聲，她說自己的爸媽勤儉一輩子不把錢花在自己身上，輔具太貴都捨不得花，但是這種錢不能省，不要留下遺憾。

市府這次新聘了輔具諮詢治療師，未來市民有專業諮詢師協助挑選輔具，並到府服務評估，並與大福屋合作，由他們協助媒合調度，提供長輩更多輔具樣式，像是電動輪椅、電動代步車，或者比較不容易借到的三馬達電動床、功能式輪椅，滿足不同長輩的需求。

市民徐政富今日也要記者會現場分享輔具租用心得，他表示有輔具協助讓他照顧媽媽更輕鬆，媽媽因為褥瘡所以需要使用氣墊床來照顧，以前只能花大錢購買輔具，買到不合適的輔具只能擱在一旁長灰塵很浪費，故障時也無法即時修復，自從有輔具租賃後，不用怕品質不好，廠商又可隨時提供維修及更換服務，減少負擔｢很有感｣。

衛生局長吳昭軍表示，竹市推動在長照輔具購買及租賃皆有補助，長照輔具租賃服務開跑後，租賃也可以享有和購買一樣的專業輔具，民眾在使用3年4萬元的補助額度時，也能享有更多彈性，讓失能長者對於出院後暫時使用及短期使用者，有更快速便利的選擇。

吳昭軍表示，申請輔具租賃服務有三大步驟，第一步申請長照等級評估，可用電話撥打長照專線1966、或上網長照科官網申請，或直接至衛福大樓長照科現場申請；第二步，治療諮商師到府評估，確認適合申請者輔具；第三步，到大福屋現場挑輔具，依據福利別折抵費用；為了加快服務速度，市府也增聘評估治療師，將長照身分評估後7-10天收到評估報告書，縮減至7日內收到評估報告書，讓市民更快享有輔具補助服務。若有疑問歡迎撥打專線：（03）5355283或1966將有專人為您服務。

市府「長照輔具租賃開跑」今天舉辦記者會，副市長沈慧虹表示，鼓勵長輩們有輔具需求可...
市府「長照輔具租賃開跑」今天舉辦記者會，副市長沈慧虹表示，鼓勵長輩們有輔具需求可以租代買、先租再買，用不合適還有更換機會，為民眾大省荷包。圖／市府提供
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衛生局局長吳昭軍表示，竹市推動在長照輔具購買及租賃皆有補助。圖／市府提供
衛生局局長吳昭軍表示，竹市推動在長照輔具購買及租賃皆有補助。圖／市府提供
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竹市長輩的輔具需求越來越高，長照輔具服務人次從106年217人次到107年成長為...
竹市長輩的輔具需求越來越高，長照輔具服務人次從106年217人次到107年成長為1623人次，成長了8倍。圖／市府提供
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為了提供長輩更完整的長照服務，新竹市政府推出「長照輔具租賃補助」。圖／市府提供
為了提供長輩更完整的長照服務，新竹市政府推出「長照輔具租賃補助」。圖／市府提供
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