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不平和的天安門：生而為人的選擇

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園八德一號社會住宅主體結構即將完成，今日下午舉行上梁祈福儀式，原本上午在議會總質詢的桃園市長鄭文燦，因臨時有事取消行程，但已到場的內政部政務次長花敬群，突然改變行程，隨即搭車快閃，雖然改由副市長李憲明代表出席，卻也讓多位出席的議員跟里長相當尷尬。

預計明年3月完工的八德一號社會住宅，一至二樓規畫為市民活動中心、景觀交誼廳、健身房、兒童遊戲室、百米半戶外跑道，並提供418戶，周邊鄰近北區青少年活動中心、八德國小校舍整建，捷運綠線、國道三號大鶯豐德交流道等建設也都同步施作，待各項建設完成，當地生活機能將更加健全，

桃園市都發局表示，目前桃園自辦的社會住宅共有12處，總計有4,200戶，目前有8處興建中、3處規畫、1處招標，其中中路二號今年2月起辦理申請完工，並陸續完成政策戶與一般戶選屋工作，並在今年9月點交入住，明年則有八德一號、八德二號及蘆竹二號陸續完工，住宅處規畫將統一受理招租申請。

都發局提到，除了自辦興建社宅以外，中壢區中興巷、桃園區東門段透過公辦都更分回社宅已成功招商，另和石門農田水利會出資興建大溪仁武段、中壢雙嶺段2處住宅，結合包租代管政策，提供民眾租用；另配合中央辦理包租代管專案，市府加碼優惠提供前500戶每戶每月最高1,600元補助租金方案，至今年3月止，尚有128個名額可提供合格民眾申請，目前正在籌備第二期包租代管計畫，最快今年6月公告資訊。

八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式。記者林育...
八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式。記者林育瑩／攝影
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八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式，並於會中...
八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式，並於會中致詞。記者林育瑩／攝影
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八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式。記者林育...
八德一號住宅上梁典禮，桃園市副市長李憲明代表桃園市長鄭文燦主持上梁儀式。記者林育瑩／攝影
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社會住宅農田水利會快閃

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