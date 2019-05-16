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苗縣議會總質詢！議員拋出選區重劃 贊成反對都有

2019-05-16 14:12聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣頭屋鄉21年來沒出過縣議員，縣議員江村貴從頭屋鄉長轉換跑道當選議員，江村貴今在議會總質詢時拋出苗縣議員選區重劃議題，希望能保障每個鄉鎮市至少一席議員，但也有其他議員反對，認為不符合比例原則。

苗栗縣第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）議員江村貴今質詢說，頭屋鄉21年來沒有議員，頭屋鄉沒有議員不代表頭屋的建設就要被忽略。他發現，縣府各局處工作報告，頭屋鄉相當少，希望縣府各單位能加緊腳步，彌補頭屋的不足。

江村貴詢問縣長徐耀昌，讚不讚成選區重劃？徐耀昌說，每個鄉鎮市長最好要有一席議員保障名額，可協助溝通管道，對較弱勢鄉鎮也較有公平性。

苗栗縣縣人口數低於55萬人，江村貴說，頭屋鄉只有1萬多名人口數，有效票是9千多票，上屆議員選舉時投票率在7成5。

苗縣民政處長彭基山說，選區的劃分不是縣政權責，也不是民政處業務，站在整個苗栗公平性與平衡性立場，若議會有共識提出，會提報縣選委會，規劃權在縣選委會，審核權在中央選委會。民政處長擔任縣選委會總幹事，若議員共識，會再提報縣選委會，由縣選委會審核委員規劃。

不過有議員持反對意見，認為還是以現行的方式劃分，相關提案曾在議會拋出過，但當時因反對意見占多數，之後就未再提。

縣府官員認為「民意代表是人的代表，不是地域的是人的集合」，以苗栗縣來說，1萬5千人口左右選出1席議員，假設用區域來分，公平性會有問題，保障每個鄉鎮都有一席，造成人口數較多的鄉鎮，選出席次變少，若鄉鎮人口數本來就少而占一席，不符合比例。

苗栗縣議員江村貴今質詢時拋出苗縣議員選區重劃議題。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員江村貴今質詢時拋出苗縣議員選區重劃議題。記者劉星君／攝影
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選委會苗栗縣徐耀昌

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