桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



中路二號社會住宅已在5月10日完成一般戶139戶抽籤作業，共有1418人參與抽籤，中籤率不到10%，正取者明天起到19日將到社宅看屋，並在22日辦理選屋，桃園市住宅處表示，若未遞補上的社宅申請民眾，住宅處還提供包租代管計畫，將給予一般戶與政策戶資格5到8折不等優惠，歡迎提出申請。

桃園市住宅處表示，中路二號社會住宅自今年2月起開放申請，共有212戶，其中一般戶138戶、服務性入住計畫10戶、政策戶有64戶。而住宅處已完成政策戶與服務性入住戶選屋，政策戶64戶全數到位，而服務性入住戶10戶僅有9戶報到，1戶留用到一般戶抽籤使用，共計139戶，並在5月10日完成抽籤程序。

住宅處表示，中路二號社會住宅一般戶申請數共1110人，符合申請資格者共971人，另有447人為政策戶備取者在申請時同意轉一般戶抽籤者，抽籤總數為1418人，申請者另依自身需求選擇社宅房型，其中一房型82戶就有836人參與抽籤、二房型33戶則有330人參與抽籤，三房型24戶有252人參與抽籤。

住宅處提到，中籤正取者，明天到19日可到中路二號社宅「看屋」。考量一般戶的戶數較多，將依房型分兩天在桃園區公所四樓大禮堂舉辦「選屋」作業。一房型正取者將在5月22日上午十點至下午四點選屋，二、三房型正取者，則在5月23日上午十時至下午三時選屋，並於九點半報到，詳細選屋梯次，皆公布在住宅處網站。