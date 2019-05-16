桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件
桃園市YouBike營運狀況超乎預期，每月租借人次上看10萬，又以桃園、中壢兩大火車站為租借熱點，市府去年10月起推動YouBike傷害保險，今年僅7萬人納入投保對象，市府提醒廣大使用者記得上網登錄，受傷才有保障，今年已有4件出險理賠案例。
桃園市與新北、台北市公共自行車互通性大，桃園市去年與雙北同步推動YouBike第三人責任保險與傷害保險，第三人責任險保額200萬元，桃市替所屬約8千輛單車投保，去年就派上用場，發生6起車碰車碰撞事故，已有4件完成理賠，最高理賠金額36萬元。
至於傷害險部分在去年10月上路，只要在桃園市境內租借公共自行車所產生的傷害險保費，全數由市府編列預算支應，使用者若騎乘YouBike發生意外導致自身死亡、失能及住院時，可獲最高100萬元理賠保障，若為未滿15足歲者，依法僅給付失能理賠金，另傷害住院日額最高1000元。
交通局運輸規畫科指出，迄今已有4件出險案例，有民眾騎車回家時，因天雨路滑，轉彎不慎自摔倒地，手臂骨折也獲理賠，有民眾投保傷害險，獲賠2萬4千元。
不過，交通局指出，YouBike會員數桃園市超過57萬人，只要上網登錄投保傷害險，再加上有實際騎乘就可納入一整年的投保對象，不用花錢就能有保障，去年投保人數9萬多人，今年迄今7萬多人，提醒尚未登錄者，可儘速上YouBike官網與APP、租賃站Kiosk登錄。
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