竹市老屋活化 每月補貼1萬租金吸青創

2019-05-15 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



Ça va小日和咖啡去年獲老屋活化經營補助，紅磚木造的老房子改造成明亮溫馨的空間。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 為活化老屋及鼓勵青年創業，新竹市政府去年推出「老竹塹．老屋味」老屋活化經營補助計畫，每月補助租金最高1萬元，9間老屋獲補助成功創業營造特色，引起市民對老屋關注與贊許，市府今年續推，並將協助爭取文化部租金及老屋修繕補助，6月15日截止收件，歡迎老屋所有人或承租人踴躍申請。

副市長沈慧虹昨天在江山街的Ça va小日和咖啡說明老屋活化經營補助計畫，小日和咖啡去年獲補助，店主梁嘉倩將紅磚木造的老房子改造為明亮溫馨的空間，提供咖啡甜點，還打造展區，結合在地藝術家舉辦展覽及工作坊。

沈慧虹說，期待老房子呈現更多元面貌，藉由補助鼓勵個人或團體進駐，推動藝文或發揮創意創業，使老屋和現代生活接軌，青年創業租金是一大考量，每月1萬元租金補貼有助於創業的起步。

文化局副局長李欣耀說，新竹市老屋很多，為了讓特色老屋有重生機會，去年推出租金補貼計畫，鼓勵利用老屋創業，提供特色產品或服務，得到很大回響，9間老屋活化成咖啡、炸雞、甜點、麵包等特色店家，將推出相關地圖介紹。

「戲棚下」老屋經營者陳宥達說，創業初期租金補助是重要支持力量，商品、經營空間與傳統藝術結合，讓老屋重現光彩；「實物生活」業者蔡佳芸說，她與丈夫林峻潁以環保永續、在地生活為主題經營環境友善小餐館，透過社區送餐關懷長者，已是網友推薦的美食景點。

「大村武串燒居酒屋」店主林光良承租並重新整理護城河畔日治時期的老建築，巧思保留老屋韻味成為特色店家，也提供預約導覽，讓大家體驗日式老屋樣貌。

李欣耀說，市府編列120萬元預算持續推動老屋活化經營，民國60年前所建老屋皆符合申請資格，最高每月補助1萬元租金，並協助向文化部爭取每月1萬2千元租金補貼及最高50%的修繕補助經費。